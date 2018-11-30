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      Ловушка для президента США: почему Трампу может угрожать импичмент

      Безумный мир 392 Читать новость на русском

      Похоже, что Дональ Трамп попался в ловушку, которую для него тщательно расставил назначенный Конгрессом специальный представитель Роберт Мюллер. Юрист пытается выяснить, является ли президент США российским шпионом.

      Мюллер еще летом отправил в тюрьму бывшего начальника штаба Трампа, известного нам "пройдоху" Пола Манафорта. На нем висит две большие группы обвинений: финансовых махинации и сотрудничество с россиянами на выборах 2016 года.

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      Чтобы не просидеть в тюрьме до конца жизни, Манафорт пошел на сделку со следствием. Он пообещал рассказать Мюллеру и его людям все, что знает о Трампе и его кампании 2016 года. В обмен на это те пообещали его отпустить сравнительно быстро. 

      Роберт Мюллер
      Роберт Мюллер

      Но при этом Манафорт заключил с Трампом так называемое соглашение о совместной защите. Суть соглашения такая: их юристы собираются вместе, вырабатывают единую линию защиты, унифицируют свою историю, чтобы в разговорах со следователями она у обоих была более или менее одинаковой и не противоречила сама себе. 

      Это уже выглядит подозрительно: зачем вам договариваться, если вы ни в чем не виноваты и говорите правду? Но в Америке это законно, имеют право. Кстати, Трамп через Манафорта узнавал, чем именно интересуются следователи, и мог заранее готовить свои ответы на примерно такие же вопросы. 

      Допросы Манафорта происходили в тюрьме, Трампу же предложили ответить на них из дома по почте. Ему прислали вопросы, он сел со своими юристами и написал ответы – так, чтобы они не противоречили единой версии событий, которую они выработали вместе с Манафортом.

      Пол Манафорт
      Дональд Трамп и Пол Манафорт

      До сих пор все было хорошо, но тут вышел Мюллер и сказал, что сделка господина Манафорта со следствием больше не действует, поскольку он постоянно врет следователям. Это означает, что у Мюллера есть некий секретный источник достоверной информации, который может опровергнуть версию Манафорта, причем сделать это с доказательствами на руках. Что это за источник информации, никто не знает. 

      Из этой ситуации есть сразу два важных следствия. Первое – Манафорт оказался на краю пропасти, его поймали на лжи. Если он скажет еще хоть одно слово неправды, то точно останется в тюрьме до своей смерти. Он больше не может выгораживать Трампа и следовать той самой, единой линии показаний, которую они выработали вместе. Теперь Манафорт может спастись только если максимально агрессивно будет валить своего бывшего босса, другого выхода у него нет.

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      Второе следствие из этой ситуации – это удар по Трампу. Помните, он отправил Мюллеру письменные ответы на вопросы? Поскольку письменные ответы на вопросы, которые он отправил Мюллеру, были почти одинаковыми с манафортовскими, то, видимо, лживыми являются и они.

      Телеканал CNN через свои источники узнал содержание двух ответов президента. В первом он сказал, что ничего не знал об основателе сайта Wikileaks Джулиане Ассанже и не пытался с ним связаться.

      Джулиан Ассанж
      Основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж

      Во втором сообщил, что ничего не знал о встрече своего сына Дона Трампа-младшего, своего зятя Джареда Кушнера и начальника своего штаба Пола Манафорта с россиянами, обещавшими компромат на Хиллари Клинтон. Очень трудно поверить, что он ничего не знал, так как эта встреча прошла в разгар президентской кампании 2016 года в личном небоскребе Трампа в Нью-Йорке, где он сам в это время находился.

      Трамп-младшый, Кушнер, Манафорт
      Дон Трамп-младшый, Джаред Кушнер и Пол Манафорт

      Если Трамп поддерживал какие-то контакты с Ассанжем, то это четкий сигнал, что он сотрудничал с Россией. Дело в том, что Wikileaks превратился в сайт, сливающий информацию, украденную российским ГРУ. Сотрудничество с Ассанжем практически равно сотрудничеству с российской военной разведкой.

      И вы знаете, какое странное совпадение? Оказывается, что тогдашний начальник штаба Трампа Пол Манафорт регулярно ездил в эквадорское посольство в Лондоне, где Ассанж последние несколько лет скрывается от правосудия. Манафорту что, поговорить больше не с кем было? Зачем он туда ездил? Я даю 99 процентов, что за компроматом на Хиллари. И если это так, то Манафорт сейчас будет вынужден признаться. 

      Со встречей с россиянами в Башне Трампа все еще веселее: нынешний президент под присягой заявил Мюллеру, что тогда вообще ничего не знал об ней. Хотя на ней были главные люди его штаба, а происходила она в нескольких этажах от его собственного офиса.

      Вежа Трампа
      Башня Трампа

      Но и тут есть возможность проверить честность президента. Известно, что сразу после завершения встречи сыну Трампа Дону кто-то позвонил с телефона, номер которого не определился. Это был какой-то важный человек, которому Дон рассказал о содержании разговора с россиянами. Но вот что за человек это был, он не помнит. Мюллер и его люди сейчас получили доступ к данным телефонных компаний, с помощью которых они смогут выяснить, с какого телефона производился этот звонок.

      Если выяснится, что Трамп знал о встречах Манафорта с Ассанжем в Лондоне, а также о встрече его сына, зятя и все того же Манафорта с россиянами в Нью-Йорке, то действующий президент США окажется в глубочайшей заднице, и это мягко говоря.

      Ему тут же можно будет предъявить обвинения в даче ложных показаний под присягой, в попытках препятствовать отправлению правосудья, а также в сговоре с враждебной иностранной державой для захвата власти в США. Ну и, конечно, в предательстве Родины. За каждое из этих преступлений американского президента можно будет отправить в отставку. Его не спасет даже республиканское большинство в Сенате и консервативный Верховный суд.

      У Трампа уже началась переходящая в истерику паника. Через свой твиттер он яростно обвиняет Роберта Мюллера в уничтожении системы уголовного права в стране, а также в том, что тот – настоящее зло и антигерой современности. 

      Эмоции Трампа понятны. Он не хочет импичмента и не хочет оказаться в тюрьме. Но сейчас дело выглядит так, что другое будущее для него представить очень трудно.

      Не надо опираться на помощь из России, если идешь в президенты США – нехорошо это и неправильно. А работать на Владимира Путина – это и вовсе самое последнее дело, так что Трамп заслужил себе все то, что с ним происходит.

      Автор: Іван Яковина
      Теги: Новини політики Новини Росії Відеоблоги Новини США Дональд Трамп Пол Манафорт Безумный мир
      Джерело: 24 канал
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