За даними речника оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Віктора Трегубова, наразі немає інформації щодо окупації росіянами Лозової. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника в ефірі телемарафону.

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Яка ситуація в Лозовій

Трегубов каже, що наразі йому важко сказати, як виникла інформація про окупацію Лозової.

Інформація з місць протилежна. Немає навіть інформації про якісь серйозні боєзіткнення там станом на зараз принаймні,

– каже речник ОСУВ "Хортиця".

Він додає, що російські війська намагаються просуватися малими групами через річку Оскіл та накопичувати свої сили, щодня там відбувається декілька атак. Водночас Тригубов зазначає, що це наразі не найголовніший напрямок з усіх в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця".

Нагадаємо, що 7 січня у DeepState повідомили про окупацію Лозової на Харківщині. Там також заявили, що російській армії нібито вдалося захопити села Шевченко та Іванівку на Донеччині.