Біля села Нижньотепле Станично-Луганського району 27 вересня сталася лісова пожежа. На місці працюють десятки рятувальників.

Ввечері 27 вересня пожежу було локалізовано. Площа пройдена вогнем складає близько 20 гектарів. Про це повідомляє пресцентр ДСНС у Луганській області.

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Яка ситуація з лісовими пожежами на Луганщині

Станом на ранок 28 вересня, пожежники гасять окремі осередки тління чагарників та лісової підстилки.

До гасіння залучено 101 рятувальник та 38 одиниць техніки, з них від ДСНС – 33 особи та 10 одиниць техніки.

Зверніть увагу! 27 вересня ліс запалав і біля Краматорська Донецької області. Рятувальники намагаються локалізувати полум'я. Мер міста та користувачі соцмереж вважають, що це міг бути підпал – через недбалу поведінку з вогнем.

Пожежа сталася у Луганській області біля села Нижньотепле: карта