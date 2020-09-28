На Луганщині знову спалахнула пожежа: горить 20 гектарів лісу
Біля села Нижньотепле Станично-Луганського району 27 вересня сталася лісова пожежа. На місці працюють десятки рятувальників.
Ввечері 27 вересня пожежу було локалізовано. Площа пройдена вогнем складає близько 20 гектарів. Про це повідомляє пресцентр ДСНС у Луганській області.
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Яка ситуація з лісовими пожежами на Луганщині
- Станом на ранок 28 вересня, пожежники гасять окремі осередки тління чагарників та лісової підстилки.
- До гасіння залучено 101 рятувальник та 38 одиниць техніки, з них від ДСНС – 33 особи та 10 одиниць техніки.
Пожежа сталася у Луганській області біля села Нижньотепле: карта