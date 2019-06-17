Луганщиною пронісся ураган: у будинках зірвало дахи та повибивало вікна
Позривав дахи на будинках, викорчував дерева, побив градом городину – такий потужний ураган пронісся Луганщиною.
У місті Сватове найбільше постраждала восьма школа. Вона залишилася без даху і вікон, повідомляє "Сватове.City".
Без шиферу стоять і сусідні багатоквартирні будинки. На стадіоні "Нива" позривало металеву обшивку, вирвало три ялинки і два флагштоки.
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За попередніми підрахунками, негода завдала регіону збитків на суму 300 тисяч гривень.
Зараз у місті створили чотири будівельні бригади. Вони обстежують будинки і визначають, скільки потрібно будівельних матеріалів для відновлення осель.
Проте, напевно, місцеві мешканці цьогоріч залишаться без урожаю, бо градом засипало городи.
Дивіться відео урагану на Луганщині:
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