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      Луганщиною пронісся ураган: у будинках зірвало дахи та повибивало вікна

      712 Читать новость на русском
      Ураган на Луганщині
      Ураган на Луганщині / facebook.com/permalink

      Позривав дахи на будинках, викорчував дерева, побив градом городину – такий потужний ураган пронісся Луганщиною.

      У місті Сватове найбільше постраждала восьма школа. Вона залишилася без даху і вікон, повідомляє "Сватове.City".

      Без шиферу стоять і сусідні багатоквартирні будинки. На стадіоні "Нива" позривало металеву обшивку, вирвало три ялинки і два флагштоки.

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      За попередніми підрахунками, негода завдала регіону збитків на суму 300 тисяч гривень.

      Зараз у місті створили чотири будівельні бригади. Вони обстежують будинки і визначають, скільки потрібно будівельних матеріалів для відновлення осель.

      Проте, напевно, місцеві мешканці цьогоріч залишаться без урожаю, бо градом засипало городи.

      Дивіться відео урагану на Луганщині:

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Негода в Україні Новини Луганська
      Джерело: 24 канал
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