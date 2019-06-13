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      На Черкащині злива повиривала асфальт з ґрунту: як виживають люди у постраждалому селі

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      На Черкащині шматками повиривало асфальт з ґрунту. Усе після сильної зливи, яка за кілька годин перетворила дорогу на болотяне місиво.

      Це відео зняв один із мешканців Папуженців у день зливи.

      Читайте також: Які області найбільше постраждали від негоди: фото та відео руйнівних наслідків

      За 4 години асфальтовану дорогу розірвало на клаптики, які відразу знесла потоком дощова річка. Перша на її шляху – хата Миколи Гладуна.


      Житель села Папуженець Микола Гладун

      Чоловіку довелося просто під час грози біля двору будувати дамбу з каміння, щоб брудна вода зі шматками асфальту не полилася на його город.

      негода в україні
      Дамба біля хати

      Асфальт тут поклали 30 років тому, відремонтували торік, тому ям майже не було. Дорога веде через село до місцевої ферми, вона витримувала навіть вантажівки, але перед стихією не встояла.

      На 22 тисячі гривень поремонутвали, це був ямковй ремонт і всі ці наші латочки  знесло аж у ставок,
      – розповіла сільський голова Алла Граділенко.

      Кількагодинна злива на два дні відрізала Папуженці від цивілізації – не було світла, інтернету та мобільного зв'язку. Поки на місце доїхали рятувальники, люди взялися власноруч ліквідовувати наслідки негоди.


      Асфальт у Папуженцях після негоди

      "Ями були по пояс, а потім вода й весь асфальт змила, а потім я його повністю перетовк та зробили насипну дорогу", – сказав водій бульдозера Андрій Степанець.

      Скільки коштуватиме нова дорога – у сільраді не знають. Звернулися по допомогу в район, але там поки нічого не обіцяють. Чи знайдуться гроші, стане відомо після сесії обласної та районної рад, на які депутати винесуть це питання.

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      Теги: Новини України Новини Черкас Дороги Негода в Україні
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