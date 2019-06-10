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      Які області найбільше постраждали від негоди: фото та відео руйнівних наслідків

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      Підтоплені будинки та пошкоджені водою автомобілі – це наслідки злив, які вже третій тиждень накривають Україну. Потерпають і міста, і села, а от місцева влада не завжди виявляється готовою до великої води.

      Наслідки від дощів у Рівному

      Так, на одному із перехресть у центрі Рівного після сильного дощу каналізаційні системи не можуть впоратися із потоками води, тому машини занурюються по колесо у воду і швидше пливуть, ніж їдуть.

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      Міська влада виправдовується, мовляв виною підтоплень у місті є стара каналізаційна система, яка просто не справляється з водовідведенням після злив.

      Дивіться відео: як затоплювало вулиці Рівного

      Підтоплені будинки на Тернопільщині

      У селі Красів на Тернопільщині бурхливий потік води весь тиждень заливав вулиці, зносячи все на своєму шляху. А опубліковані відео схожі на фільм жахів: налякані стихією люди тікали від потоку води.

      Дивіться відео: наслідки злив у Красові на Тернопільщині

      Внаслідок інтенсивних злив було підтоплено 6 житлових будинків та орієнтовно 7 гектарів приватних присадибних ділянок. Там працювали спеслужби, які відкачували воду.

      Затоплені будинки на Тернопільщині: фото Степана Барни

      Від сильного дощу постраждало також і сусіднє село Гранітне. Тамтешній сільський голова переконаний, метрові потоки води прийшли з полів, які орендують місцеві фермери. Мовляв орендарі зруйнували систему меліоративних каналів, які би мали збирати воду з полів і не пускати у село.

      Негода на Прикарпатті

      Потерпало від злив цього тижня і Прикарпаття. Так, після злив вулиця в Косові швидше нагадувала Венецію чи Вілково.

      Дивіться відео: місто Косово після зливи

      А одна з багатоповерхівок в Тернополі потрапила під удар блискавки. Люди вселились у новобудову без громовідводу. Вартість його облаштування – приблизно 7 тисяч гривень. Але це копійки в порівнянні із збитками на ремонт ліфту, домофону та техніки у квартирах мешканців.

      За ремонт техніки мешканці заплатили з власної кишені. Від недобросовісного забудовника гроші тепер можна вимагати лише через суд. І перспективи такого позову дуже туманні.

      Читайте також: Яким буде літо в Україні: прогноз погоди

      Негода у Хмельницькому

      Потужні зливи пройшлись у Кам'янці-Подільський, що на Хмельниччині. На відео, яке опублікували користувачі у соціальних мережах, помітно, що потужні потоки води, які текли міськими вулицями, зривали з дороги асфальт і бруківку.

      Загалом підтоплень зазнали 40 приватних будинків та підвальних приміщень. Спецлужби проводили роботи з ліквідації стихійного лиха.

      Дивіться відео: затоплені вулиць Кам'янець-Подільського

      Зазначимо, що від потужний злив потерпають і автомобілі: велика вода шкодить мотору, а також сприяє корозії. Страхування може покрити збитки, якщо це передбачено в договорі. В іншому ж випадку, потрібно буде шукати відповідальних за заподіяну шкоду – в кожному випадку окремо.

      Яку погоду в Україні передбачають синоптики? Тим часом, синоптики фіксують суттєві зміни клімату в Україні: грози почастішали. Короткочасні дощі з грозами синоптики прогнозують і завтра. Дощитиме у західній частині України, на Півночі, Вінниччині та на Харківщині.

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      Теги: Новини України Негода в Україні Погода Рівне Новини Івано-Франківська Тернопіль Новини Хмельницького
      Джерело: 24 канал
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