Білоруський державний телеканал "ОНТ" 29 вересня опублікував новину про те, що самопроголошеного чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка висунули на Нобелівську премію миру. Проте ця новина виявивилась фейком, який вигадали журналісти сатиричного новинного сайту "Панорама".

У фейковій новині зазначили, що Лукашенка номінувала членкиня президентської ради з розвитку науки, доцентка БДПУ ім. Максима Танка Галина Коваленко.Фейкову новину підхопили й інші видання, повідомляє "Медуза".

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Хто висунув Лукашенка на Нобелівську премію миру

На її думку (Коваленко – 24 канал), Олександр Лукашенко у 2020 році як чинний президент країни не допустив анархії, іноземної інтервенції й громадянської війни. Гідний кандидат!

– йдеться у фейковій новині.

Новину про номінацію Лукашенка опублікували на сайті сатиричних новин "Панорама" 27 вересня. Усі новини на цьому сайті – вигадка. На те, що "ОНТ" опублікував фейкову новину, звернули увагу опозиційні білоруські ЗМІ. Вони висміяли держтелеканал за "високий професіоналізм журналістів".

Хто ж така Галина Коваленко

Галина Коваленко взагалі не працює у БДПУ. Проте її ім'ям підписані деякі новини на "Панорамі". Зокрема, новину про висунення Лукашенка на премію миру написала Коваленко.

Зауважимо, що фейкову новину про висунення Лукашенка на Нобелівську премію миру "ОНТ" видалив.

Цікаво! На початку вересня експрем'єр Польщі Дональд Туск запропонував висунути на Нобелівську премію миру опозиційну лідерку Білорусі Світлану Тихановську та її чоловіка, політв'язня Сергія Тихановського, який нині перебуває в білоруському СІЗО. І це був не жарт.