У Білорусі з'явилися хакери, які підтримують Лукашенка. Вони спробували насолити своїм суперникам – "Кіберпартизанам", які виступили проти режиму. Однак перша їхня акція вийшла кумедною: вони зламали сайт, не причетний до опонентів.

"Хакери Лукашенка" зламали сайт KYKY.org, про що він сам і повідомив, і залишили послання для "Кіберпартизанів".

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Що відомо про першу появу хакерів – прихильників Лукашенка

На сторінці сайту KYKY.org (це опозиційний портал, який позиціює себе як "розумний лайфстайл-журнал") 28 вересня з'явився текст "ви зламані", а поруч – фотографія самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Нижче розташували аудіозапис із таким зверненням:

"Ми – прихильники Лукашенка. Нам відомо про вашу розробку системи розпізнавання облич, яка деанонімізовує правоохоронців та зламує їхні рахунки".

Нам відомо про вашу розробку системи розпізнавання облич, яка деанонімізовує правоохоронців та зламує їхні рахунки". " Ці гроші силовики заробили чесною працею , розігнавши натовп горе-протестувальників! Ми не приймаємо таку гидоту і хочемо відновити справедливість".

, розігнавши натовп горе-протестувальників! Ми не приймаємо таку гидоту і хочемо відновити справедливість". "Знайте, "Кіберпартизани", ви теж не захищені! І ми вас не боїмося. До зустрічі".

У редакції KYKY.org заявили, що не мають жодного стосунку до "Кіберпартизанів", до зламу сайтів державних структур, і до розробки системи розпізнавання людей.



Картинка та файл, яку залишили на зламаному сайті "хакери Лукашенка" / Фото KYKY.org

Хто такі "Кіберпартизани" та чим вони відомі

Після початку масштабних антилукашенківських протестів у Білорусі в мережі з'явилася група хакерів, які називають себе "Кіберпартизани". Вони провели кілька успішних акцій, серед яких:

Перервали онлайн-трансляцію державних телеканалів і показали в ефірі кадри побиття людей.

Кілька разів ламали сайти МВС Білорусі та причетних структур.

"Оголосили у розшук" Олександра Лукашенка та міністра внутрішніх справ Юрія Караєва.

Викрали та опублікували особисті дані працівників силових структур.

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