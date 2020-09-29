У Білорусі заявили про себе хакери – "прихильники Лукашенка", але зламали не той сайт
У Білорусі з'явилися хакери, які підтримують Лукашенка. Вони спробували насолити своїм суперникам – "Кіберпартизанам", які виступили проти режиму. Однак перша їхня акція вийшла кумедною: вони зламали сайт, не причетний до опонентів.
"Хакери Лукашенка" зламали сайт KYKY.org, про що він сам і повідомив, і залишили послання для "Кіберпартизанів".
До слова Хакерська атака на сайт поліції: у НПУ прокоментували чутки про витік даних
Що відомо про першу появу хакерів – прихильників Лукашенка
На сторінці сайту KYKY.org (це опозиційний портал, який позиціює себе як "розумний лайфстайл-журнал") 28 вересня з'явився текст "ви зламані", а поруч – фотографія самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Нижче розташували аудіозапис із таким зверненням:
- "Ми – прихильники Лукашенка. Нам відомо про вашу розробку системи розпізнавання облич, яка деанонімізовує правоохоронців та зламує їхні рахунки".
- "Ці гроші силовики заробили чесною працею, розігнавши натовп горе-протестувальників! Ми не приймаємо таку гидоту і хочемо відновити справедливість".
- "Знайте, "Кіберпартизани", ви теж не захищені! І ми вас не боїмося. До зустрічі".
У редакції KYKY.org заявили, що не мають жодного стосунку до "Кіберпартизанів", до зламу сайтів державних структур, і до розробки системи розпізнавання людей.
Картинка та файл, яку залишили на зламаному сайті "хакери Лукашенка" / Фото KYKY.org
Хто такі "Кіберпартизани" та чим вони відомі
Після початку масштабних антилукашенківських протестів у Білорусі в мережі з'явилася група хакерів, які називають себе "Кіберпартизани". Вони провели кілька успішних акцій, серед яких:
- Перервали онлайн-трансляцію державних телеканалів і показали в ефірі кадри побиття людей.
- Кілька разів ламали сайти МВС Білорусі та причетних структур.
- "Оголосили у розшук" Олександра Лукашенка та міністра внутрішніх справ Юрія Караєва.
- Викрали та опублікували особисті дані працівників силових структур.