Це не був злам сайту Нацполіції, хакери дісталися тільки новинного порталу. Тож жодних витоків документів від відомства не було. У цьому запевнив голова НПУ Ігор Клименко.

Голова Нацполіції Ігор Клименко в ефірі "Свободи слова" на ICTV заявив, пише 24 канал, що хакери нічого зі серверів поліції вкрасти не могли.

До теми Хакери зламали державне ТБ Білорусі й показали в ефірі побиття людей

Сайт Нацполіції не ліг. Ліг виключно новинний сайт Нацполіції. Ми його зразу відімкнули від мережі,

– заявив Клименко.

Він додав, що від моменту злому і до моменту його вимкнення на сайті "буквально з'явилося дві новини".

Нагадаємо, 23 вересня стався резонансний випадок із сайтом НПУ: внаслідок хакерської атаки на сторінках кількох обласних управлінь поліції зловмисники розмістили фейкові повідомлення:

На сайті поліції Рівненщини з'явилося повідомлення про викид радіації на Рівненській АЕС. Низка ЗМІ встигли навіть зробити з цього повідомлення новини, чим викликали паніку серед місцевих мешканців.

А на офіційному сайті ГУНП у Херсонській області хакери розмістили інформацію про загибель американських військових радників. Поліції це довелося спростовувати окремим повідомленням.

У телеграм-каналі МВС тоді опублікували терміновий пост про те, що "сталося несанкціоноване втручання у роботу офіційного вебсайту Нацполіції".



Повідомлення МВС України про хакерську атаку від 23 вересня / Скриншот

Утім, суттєвої шкоди хакерська атака не завдала, як запевнили в НПУ.

Ніякої видачі (мовилося про витік інформації – 24 канал), ніяких документів, ніяких скріншотів просто не може бути. Це я вам заявляю відповідально,

– наголосив голова НПУ Ігор Клименко.