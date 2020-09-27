Хакери зламали державне ТБ Білорусі й показали в ефірі побиття людей
В ефір державного телеканалу "Білорусь 1" та телеканалу ОНТ (мовиться про онлайн-трансляцію) втрутилися кіберпартизани. Вони показали глядачам кадри з побиттям учасників протестів проти Лукашенка.
Портал TUT.BY у телеграмі розповів, що онлайн-трансляцію вечірніх новин на "Білорусь 1" 26 вересня перервали кадри побиття протестувальників.
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Схожа ситуація була під час онлайн-трансляції телеканалу ОНТ.
Водночас у телеграм-каналі "Кибер-Партизаны" опублікували повідомлення:
- "Якщо Белтелерадіокомпанія не хоче показувати людям правду – її покажемо ми".
Скриншот ефіру телеканалу "Білорусь 1" від TUT.BY
Інший скриншот ефіру "Білорусь 1" від телеграм-каналу "Кибер Партизаны"
Скриншот ефіру ОНТ від TUT.BY
Ефір "Білорусь 1" перервали хакери: відео
Наразі станом на 3 ночі 27 вересня:
- Сайт Белтелерадіокомпанії не працює.
- Сайт ОНТ відкривається, але онлайн-мовлення не працює.
У Интерфакс-Запад повідомили, що мають коментар ОНТ:
- "Так, факт злому є. Будемо розбиратися разом з хостером. Решта питань – після внутрішнього розслідування".
У Белтелерадіокомпанії ситуацію наразі не коментували.
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