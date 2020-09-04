Хтось зламав сайт міністерства внутрішніх справ Білорусі й розмістив там фото й дані Олександра Лукашенка. Його, мовляв, розшукують, а ще він узурпував владу та вчинив злочини проти білоруського народу.

Сайт білоруського МВС у четвер, 3 вересня, вочевидь, зламали хакери. Невідомі кібержартівники розмістили фото та дані Олександра Лукашенка у розділі "зникли безвісти". Про це написав телеграм-канал "Наша ніва".

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Окрім Лукашенка, МВС "розшукує" і свого голову – міністра внутрішніх справ Білорусі Юрія Караєва. Обох звинуватили у "злочинах проти білоруського народу", а Лукашенко ще й в "узурпації влади".

У розділі "прикмети" щодо Лукашенко написали, що він "сильно кульгає під час ходьби". А Караєв просто "озброєний і дуже небезпечний".

Зауважимо, після публікації інформації про злам (це сталося приблизно о 20 годині) сайт МВС Білорусі припинив працювати. І навіть станом на 5 ранку 4 вересня він не відкривався.



Лукашенка "розшукує" білоруське МВС / Фото "Наша ніва"

А лише у переддень, 2 вересня, офіційний сайт президента Білорусі атакували хакери: якийсь час на офіційній сторінці висів банер, на якому можна впізнати костюм Вєрки Сердючки.

До слова, Олександр Лукашенко потрапив у базу "Миротворця" за "замах на суверенітет і територіальну цілісність України". Білоруського главу держави називають "поплічником проросійських терористів і російських загарбників".

Нагадаємо, вибори у Білорусі відбулися 9 серпня, Лукашенко начебто набрав понад 80%. Люди вийшли на протести, коли їм озвучили ці результати. Якщо ж вірити фото "Наша ніва", то "зник" Лукашенко саме 9 серпня.