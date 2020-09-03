Президента Білорусі Олександра Лукашенка внесли в "чистилище" центру "Миротворець". Усе через видачу Росії бойовиків ПВК "Вагнера", які воювали на Донбасі на боці Росії.

Олександр Лукашенко – посібник проросійських терористів і російських загарбників, стверджує центр "Миротворець".

До слова Через проросійські заяви Вітольд Фокін потрапив у базу "Миротворця"

Білоруського диктатора звинувачують у порушенні міжнародних домовленостей і угод, не зважаючи на те, що Україна надала відповідний запит про видачу бойовиків.

Він дав вказівку передати Росії, країні-агресорці, бойовиків і найманців, які здійснювали військові злочини на території України,

– наголошує "Миротворець".

Втім це не єдина причина, через яку Лукашенко потрапив до "чистилища". Ще одна – зазіхання на суверенітет і територіальну цілісність України.

Ці звинувачення ґрунтуються на заяві експрезидента Європейського Союзу Дональда Туска. Він раніше заявив, що Олександр Лукашенко у 2014 році пропонував створити "українсько-білоруський союз" й особисто його очолити.



Олександр Лукашенко в "чистилищі" / скриншот з сайту "Миротворця"