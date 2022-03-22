Це абсолютно реалістична версія. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов.

Зверніть увагу Залишилось чекати недовго, – у МВС наголосили, що загроза наступу білорусів залишається

"Думаю, саме таке завдання отримав Лукашенко – здійснити наступ в напрямку в Луцьк – Львів, для того, щоб максимально спробувати відрізати Україну від допомоги з європейських країн і з НАТО", – наголосив Жданов.

Білоруська армія повинна відчути, що таке війна, – Жданов

Однак, на думку експерта, Україна готова до такого розвитку подій. "Ми тримаємо угруповання військ і готові зустрітися (з білорусами – 24 канал). Збройні Сили України повинні спрацювати так, щоб перше бойове зіткнення з білоруською армією було найпотужнішим", – пояснив він.

Білоруська армія повинна одразу відчути, що таке справжня війна. Адже вона не має бойового досвіду – ніколи і ніде не брала участі у бойових діях.