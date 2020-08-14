Олександр Лукашенко не має шансів залишитись на посаді. Силовики вже відмовляються брати участь у силовому розгоні, а деякі навіть переходять на бік протестувальників. Його відставка – це лише питання часу.

Таку думку в ефірі програми "Є питання" на 24 каналі висловив білоруський політолог Віталій Римашевський та додав, що у чинного президента Білорусі вже немає підтримки народу.

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"Лукашенко піде все одно. Легітимності у нього немає, більшість білоруського суспільства його не підтримує. Його вихід з влади – це питання найближчих місяців чи днів", – сказав

За словами політолога, якщо Лукашенко піде на силову конфронтацію, буде закручувати гайки, введе воєнний стан в країні – це не врятує ні його, ні країну, а тільки посилить ситуацію.

Політолог: Влада буде змушена піти на поступки

Як ствердив Римашевський, стало відомо, що понад тисячу силовиків вже відмовились брати участь у силовому розгоні. Вони хочуть піти з роботи, якщо їм не забезпечать жодних гарантій.

"Якщо критична маса людей, які не підтримують владу збільшуватиметься, то влада буде вимушена піти на поступки. Страйкують заводи, великі підприємства, керувати такою країною буде просто неможливо", – підсумував Римашевський.

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