Білоруська влада продовжує затримувати людей, які пов'язані з Координаційною радою опозиції. А опозиціонери стривожені, адже їм важко передбачити, що на них може чекати завтра.

Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив білоруські опозиціонери Іван Кравцов та Антон Родненков. За їхніми словами, зараз існує ризик того, що їх можуть не впустити до рідної країни.

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"Є такий ризик, ми це розуміємо. Ми боїмося того, що робить влада з людьми, але ми розуміємо, що треба змінювати їхні плани. Ми зараз уважно стежимо за ситуацією", – сказав Антон Родненков.

Однак, вони вважають, що в білорусів не зникло бажання виходити на протести, це видно по тій кількості людей, яка продовжує виходити тисячами щонеділі на вулиці Білорусі.

"Запал в білорусів точно не зник. Треба розуміти, що зрушення в громадській думці – дуже глибокі. Протест може міняти форми, але він охоплює широкий спектр населення. Ми не бачимо причин для зниження невдоволення. Тепер щонеділі люди виходять тисячами і влада реально боїться, вона не знає, що з цим робити", – зазначив Іван Кравцов.

Що чекає на опозиціонерку Марію Колесникову

За словами опозиціонерів, адвокат Марії Колесникової повідомив, що вона зараз перебуває в СІЗО №1, і її підозрюють в справі щодо незаконного захоплення влади.

На запитання журналістки, чи може вона стати лідером опозиції, Антон Родненков відповів: "Зараз, коли її затримали, навряд в неї вийде брати участь в протесті. Але якщо Марія вийде на волю, то знову ж таки, це можливо. В нас багато різних лідерів – це і Світлана Тихановська, і Павло Латушко, і Марія Колесникова. Вони всі діють по-різному, але фактично це ті люди, які надихають суспільство і дають їм надію на те, що в Білорусі мають відбутись зміни мирним шляхом".

Протести в Білорусі: головне

9 серпня у країні відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, перемогу на них здобув Олександр Лукашенко. Однак дані неофіційних екзит-полів свідчать, що перемогла його головна опонентка: опозиціонерка Світлана Тихановська.

Білоруси не погодилися з результатами виборів. По всій країні спалахнули мирні протести. Мітингувальників ОМОНівці розганяли гумовими кулями та світло-шумовими гранатами.

Від 11 серпня у країні розпочався загальнонаціональний страйк.

Іван Кравцов та Антон Родненков про ситуацію в Білорусі: дивіться відео