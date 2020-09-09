Білоруські опозиціонери Іван Кравцов та Антон Родненков заявили, що жителі Білорусі добре ставлять до росіян. А Російську Федерацію вважають найважливішим економічним партнером.

Таку думку вони озвучили в ефірі 24 каналу та наголосили, що вони погоджують з позицією Володимира Путіна про те, що діалог має відбутись всередині Білорусі.

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"Ми вважаємо, що діалог має відбутись всередині Білорусі. Це діалог між більшістю, яка перемогла і виступає за зміни, і між чинною владою, яка повинна почути. Безперечно, ми визнаємо роль Росія як найважливішого нашого економічного партнера. І будь-який діалог за участі зовнішніх сторін, якщо таке станеться, ми вважаємо це неможливо вести без РФ", – сказав Іван Кравцов.

Володимир Путін неодноразово заявляв, що те що відбувається в Білорусі – це внутрішній процес країни. І власне діалогом всередині суспільства треба розв'язувати цю проблему. Це повністю збігається з нашою позицією,

– пояснив Антон Родненков.

За словами опозиціонерів, народ Білорусі дуже добре ставиться до росіян, так само росіяни добре ставляться до білорусів. Також додали: "Тобто в нас тісні культурні зв'язки і Росія для нас важливий економічний партнер".

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