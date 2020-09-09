Члени білоруської опозиційної Координаційної Ради Антон Родненков і Іван Кравцов наразі свої плани пов’язують із Україною. Однак не виключають, що найближчим часом все ж повернуться до Білорусі.

Плани на найближчий час Родненкова та Кравцова

Про це білоруські опозиціонери розповіли у ефірі телеканалу "1+1". Вони, зокрема, зауважили, що їхня команда перебуває в Мінську та там вони почуваються комфортно.

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"У Мінську – найбільша користь від того, що ми робимо", – зазначив Родненков.

Водночас Кравцов додав, що вони будуть готуватися до ризику, який є можливим у разі їхнього повернення до Білорусі.

Наразі ж білоруські опозиціонери мають намір зустрітися з соратниками та волонтерами, які перебувають в різних країнах, зокрема й в Україні.

"За ці три місяці у нас з’явилася мережа людей, які допомагають. Здебільшого це білоруси, які живуть за кордоном постійно або приїхали на короткий термін", – констатував Кравцов.

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Як Родненков і Кравцов опинилися в Україні

7 вересня в Білорусі зникли Марія Колесникова, Антон Родненков й Іван Кравцов . Їхня доля впродовж майже доби була невідомою, а рідні шукали їх через міліцію.

. Їхня доля впродовж майже доби була невідомою, а рідні шукали їх через міліцію. Вранці 8 вересня білоруські державні ЗМІ заявили, що опозиціонери начебто законно оформили перетин кордону. Але під час огляду на додатковому пункті, який поставили через ситуацію з коронавірусом, запанікували та нібито почали прориватися через кордон.

Крім того, підконтрольні Лукашенку ресурси опублікували відео, на якому людина схожа на Кравцова заявляє, що він разом із іншими колегами перетинатиме білоруський кордон.

Зрештою Родненкову та Кравцову вдалося прорватися. А саму ж Колесникову затримали білоруські прикордонники.

За заявами білоруської пропаганди, Колесникову нібито викинули з машини. Однак, насправді вона порвала свій паспорт, щоб залишитися в Білорусі.

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Останні події у Білорусі: коротко

Згідно з офіційними результатами виборів, чинний президент Олександр Лукашенко здобув 80,01% голосів, а його головна опонентка Світлана Тихановська – 10,12%.

Однак, люди не погоджуються з такими підсумками та вважають Тихановську обраним президентом. На переконання білорусів, вибори були сфальсифікованими, а явка – завищеною.

На переконання білорусів, вибори були сфальсифікованими, а явка – завищеною. Через незгоду з результатами Білорусь охопили масштабні мітинги та протести. 17 cерпня в країні розпочався загальнонаціональний страйк. Перед цим упродовж тижня страйк оголошували робітники великих заводів.

17 cерпня в країні розпочався Перед цим упродовж тижня страйк оголошували робітники великих заводів. Перші дні протестів супроводжувалися застосуванням сили з боку спецпризначенців і правоохоронців. Крім того, силовики стріляли гумовими кулями, розпилювали сльозогінний газ і били ледь не до смерті всіх, хто траплявся їм під руку.

Відомо про щонайменше 5 загиблих і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали. Однак, згодом більшість із них відпустили – зокрема, 13 серпня майже 1 тисячу людей.

і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали. Однак, згодом більшість із них відпустили – зокрема, 13 серпня майже 1 тисячу людей. Водночас жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.

Тим часом, Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі та розпочав роботу над санкціями.

А у штабі Тихановської оголосили про створення Координаційної ради для забезпечення трансферу влади. Її мета – забезпечити нормальну життєдіяльність держави у перехідний період, щоб не було хаосу та свавілля.

Її мета – забезпечити нормальну життєдіяльність держави у перехідний період, щоб не було хаосу та свавілля. Водночас опозиція хоче перевиборів.

Детальніше про перебіг протестів у Білорусі можете ознайомитися за цим посиланням