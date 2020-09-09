Білоруські опозиціонери Родненков і Кравцов готуються повернутися до Мінська
Члени білоруської опозиційної Координаційної Ради Антон Родненков і Іван Кравцов наразі свої плани пов’язують із Україною. Однак не виключають, що найближчим часом все ж повернуться до Білорусі.
Плани на найближчий час Родненкова та Кравцова
Про це білоруські опозиціонери розповіли у ефірі телеканалу "1+1". Вони, зокрема, зауважили, що їхня команда перебуває в Мінську та там вони почуваються комфортно.
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"У Мінську – найбільша користь від того, що ми робимо", – зазначив Родненков.
Водночас Кравцов додав, що вони будуть готуватися до ризику, який є можливим у разі їхнього повернення до Білорусі.
Наразі ж білоруські опозиціонери мають намір зустрітися з соратниками та волонтерами, які перебувають в різних країнах, зокрема й в Україні.
"За ці три місяці у нас з’явилася мережа людей, які допомагають. Здебільшого це білоруси, які живуть за кордоном постійно або приїхали на короткий термін", – констатував Кравцов.
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Як Родненков і Кравцов опинилися в Україні
- 7 вересня в Білорусі зникли Марія Колесникова, Антон Родненков й Іван Кравцов. Їхня доля впродовж майже доби була невідомою, а рідні шукали їх через міліцію.
- Вранці 8 вересня білоруські державні ЗМІ заявили, що опозиціонери начебто законно оформили перетин кордону. Але під час огляду на додатковому пункті, який поставили через ситуацію з коронавірусом, запанікували та нібито почали прориватися через кордон.
- Крім того, підконтрольні Лукашенку ресурси опублікували відео, на якому людина схожа на Кравцова заявляє, що він разом із іншими колегами перетинатиме білоруський кордон.
- Зрештою Родненкову та Кравцову вдалося прорватися. А саму ж Колесникову затримали білоруські прикордонники.
- За заявами білоруської пропаганди, Колесникову нібито викинули з машини. Однак, насправді вона порвала свій паспорт, щоб залишитися в Білорусі.
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Останні події у Білорусі: коротко
- Згідно з офіційними результатами виборів, чинний президент Олександр Лукашенко здобув 80,01% голосів, а його головна опонентка Світлана Тихановська – 10,12%.
- Однак, люди не погоджуються з такими підсумками та вважають Тихановську обраним президентом. На переконання білорусів, вибори були сфальсифікованими, а явка – завищеною.
- Через незгоду з результатами Білорусь охопили масштабні мітинги та протести. 17 cерпня в країні розпочався загальнонаціональний страйк. Перед цим упродовж тижня страйк оголошували робітники великих заводів.
- Перші дні протестів супроводжувалися застосуванням сили з боку спецпризначенців і правоохоронців. Крім того, силовики стріляли гумовими кулями, розпилювали сльозогінний газ і били ледь не до смерті всіх, хто траплявся їм під руку.
- Відомо про щонайменше 5 загиблих і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали. Однак, згодом більшість із них відпустили – зокрема, 13 серпня майже 1 тисячу людей.
- Водночас жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.
- Тим часом, Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі та розпочав роботу над санкціями.
- А у штабі Тихановської оголосили про створення Координаційної ради для забезпечення трансферу влади. Її мета – забезпечити нормальну життєдіяльність держави у перехідний період, щоб не було хаосу та свавілля.
- Водночас опозиція хоче перевиборів.