Її хотіли спалити: Лукашенко розповів, як "врятував" Тихановську від смерті і дав гроші
Чинний самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів, як нібито врятував опозиціонерку Світлану Тихановську від смерті. Лукашенко запевнив – її хотіли спалити, а він допоміг їй виїхати за кордон і дав гроші на проживання.
Лукашенко запевнив, що вороги хотіли підпалити штаб опозиціонерки, повідомляє телеграм-канал "Пул первого".
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Лукашенко нібито надіслав туди, до штабу, перевдягнутих силовиків. Саме вони, як ствердив самопроголошений президент, "взяли штаб під контроль" і не дали "статися біді".
Я зняв 120 людей з вулиць, які працювали по цих "відморозках" (протестувальниках – 24 канал), щоб не дати здійснити цей злочин,
– заявив Лукашенко.
За його словами, задум був – підпалити штаб і звинуватити владу. Лукашенко розповів, що Тихановська нібито просила Лукашенка про допомогу. Вона казала, що хоче виїхати з Білорусі.
"Ми розуміли, що може бути біда, і ми вивезли її в Литву до дітей. Вона сказала, що не має грошей. Ми взяли 15 тисяч доларів і їй віддали. Вона дякувала, плакала – вивезли", – наголосив самопроголошений президент.
Як ствердив Лукашенко, він навіть дав розпорядження посольству в Литві, аби Тихановській допомогли. "Зокрема, нову квартиру і так далі. Однак її швидко взяли під контроль спецслужби Литви", – завершив історію Лукашенко.
Наприкінці розповіді він підсумував, що тепер усі знають – "Тихановську не виганяли, вона сама хотіла виїхати".
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