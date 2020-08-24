Лукашенко вирішив звільнити вчителів, що не поділяють його ідеологію
Поки ще чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що що в Білорусі є державна освіта, державні школи та відповідно – державна ідеологія. Відтак, вчителі, які не готові дотримуватися цієї ідеології повинні бути звільнені.
Про це Лукашенко сказав, приймаючи з доповіддю міністра освіти Ігоря Карпенка, передає БЕЛТА.
Раніше У Білорусі випускники повертають грамоти до шкіл, які брали участь у фальсифікації виборів: фото
Ті, хто хочуть слідувати цим принципам (державної ідеології – 24 канал), будь ласка, ласкаво просимо: йдіть викладайте, вчіть, працюйте. Ті, хто не хоче, значить, вони в школі бути не повинні. Це треба говорити прямо, відверто і чесно,
– наголосив поки ще чинний президент Білорусі.
Лукашенко також додав, що зараз треба "захищати вчителів від усіляких нападок" та запевнив, що це вже починають робити: "дуже активно і дуже жорстко припиняються всякі наїзди на вчителів, лікарів".
Якщо хтось перекинувся в інший табір, нам теж треба з ними розбиратися,
– розповів Лукашенко про долю вчителів, які не згідні з його політикою.
Зауважимо, що кілька днів тому близько 250 учителів приєдналися до мітингів у Мінську. Вони виступали проти насильства силовиків, які розганяли акції протестів.
Педагоги дзвеніли дзвіночками, тримають перед собою підручники та плакати, а також зізнавалися, що хочуть, аби в країні настав спокій
"Ми не хочемо, щоб батькам було соромно вести своїх дітей до нас у школу", – казали вони.