Поки ще чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що що в Білорусі є державна освіта, державні школи та відповідно – державна ідеологія. Відтак, вчителі, які не готові дотримуватися цієї ідеології повинні бути звільнені.

Про це Лукашенко сказав, приймаючи з доповіддю міністра освіти Ігоря Карпенка, передає БЕЛТА.

Раніше У Білорусі випускники повертають грамоти до шкіл, які брали участь у фальсифікації виборів: фото

Ті, хто хочуть слідувати цим принципам (державної ідеології – 24 канал), будь ласка, ласкаво просимо: йдіть викладайте, вчіть, працюйте. Ті, хто не хоче, значить, вони в школі бути не повинні. Це треба говорити прямо, відверто і чесно,

– наголосив поки ще чинний президент Білорусі.

Лукашенко також додав, що зараз треба "захищати вчителів від усіляких нападок" та запевнив, що це вже починають робити: "дуже активно і дуже жорстко припиняються всякі наїзди на вчителів, лікарів".

Зверніть увагу! Ймовірно, йдеться про критику колишніх учнів та їх батьків в бік учителів та адміністрацій шкіл, де були розташовані виборчі дільниці. Річ у тім, що після президентських виборів, на яких перемогу начебто здобув Олександр Лукашенко, колишні учні почали зносити до своїх шкіл похвальні грамоти та атестати, демонструючи своє невдоволення підрахунком голосів у "школах-виборчих дільницях".

Якщо хтось перекинувся в інший табір, нам теж треба з ними розбиратися,

– розповів Лукашенко про долю вчителів, які не згідні з його політикою.

Зауважимо, що кілька днів тому близько 250 учителів приєдналися до мітингів у Мінську. Вони виступали проти насильства силовиків, які розганяли акції протестів.

Педагоги дзвеніли дзвіночками, тримають перед собою підручники та плакати, а також зізнавалися, що хочуть, аби в країні настав спокій

"Ми не хочемо, щоб батькам було соромно вести своїх дітей до нас у школу", – казали вони.