Минувшая неделя запомнилась очередным приступом обострения безумия у Александра Лукашенко. Но за всеми абсурдными заявлениями диктатора стоит одна цель – сохранить лояльность чиновников и силовиков, которые и позволяют ему оставаться у власти.

До теми Білорусь втрачає можливість, – Калиновський про поворот режиму Лукашенка на Азію

Кого-то нужно поощрить, а кого-то и припугнуть, чтобы не смотрели в сторону Запада.

Лукашенко решил предупредить чиновников

Лукашенко 2 – 3 июля провел 2 больших мероприятия, куда стащил всех своих верноподданных. В первый день он задабривал чиновников, а во второй день решил предупредить, что будет, если кто-то решит предать режим.

Во Дворце независимости в Минске 2 июля прошла "сходка лукашистов". По мрачным выражениям лиц присутствующих было понятно, что, как минимум, часть из них уже и не рада, что ввязалась в игру Лукашенко, но деваться им уже некуда.

В этот день диктатор направо и налево раздавал очередные медальки за самые абсурдные достижения. Всего Лукашенко раздал более сотни наград.

Например, и это примечательно, медальки "За службу родине" Лукашенко раздал не начальникам Вооруженных сил и Генштаба, а их заместителям, задабривая более низкие чины и намекая генералам, что им есть замена, если те вдруг вздумают взбрыкнуть.



Лукашенко раздавал очередные медальки / Фото БЕЛТА

Тогда же Лукашенко заявил силовикам, что избиение мирных граждан в августе 2020 года – это даже хорошо. По его логике, протесты "обнажили в обществе язвы и опухоли, которые надо было устранить".

И режим их устранил. Мол, благодаря зверствам силовиков, в стране не осталось людей, которые бы не понимали, что происходит на самом деле, а те, кто с логикой диктатора не согласен, хочет разрушить белорусское государство.

Диктатор решил сплотить ряды сторонников

Но тот день в Минске запомнился даже не этими показательными щедростями, а еще более абсурдными заявлениями Лукашенко. Диктатор по старой традиции решил сплотить ряды своих сторонников очередными страшилками.

Это тогда он заявил о каких-то терактах, которые Евросоюз готовит внутри Беларуси и обвинил в этом лично Ангелу Меркель. А чтобы разобраться, кто, где и как готовит теракты, объявил антитеррористическую операцию по всей Беларуси.



Лукашенко обвинил Меркель / Фото Getty Images

Не забыл Лукашенко приплести к этой истории и Россию. Видимо, чтобы показать свою верность Путину и выбить еще хоть немного денег. История диктатора гласит, что Запад якобы планировал подорвать не что иное, а узел связи ВМФ России в Вилейке. Кроме того, по всей Беларуси, якобы были вскрыты "спящие" террористические ячейки, так называемые "отряды самообороны".

Лукашенко упомянул "День Х"

Лукашенко упомянул и некий "День Х", в который будто бы планировалась насильственная смена власти, обвинив в причастности к этому Литву, Польшу, США, Германию и Украину.

Чтобы подтвердить свою версию, диктатор даже приказал перекрыть границу с Украиной, ведь именно оттуда ввозят оружие и взрывчатку для терактов.

Хотя позже в украинском МИД заявили, что границу закрыли только на словах, а на деле никакого официального закрытия не произошло.

Тем временем в Европе над этими заявлениями посмеялись, а силовики и сами знают, что никаких терактов никто не готовит. Но цель и была в другом – легитимизировать очередное усиление роли карательных органов в стране.

Цікаво Жорстка відповідь Путіну: Україна вкотре поставила Кремль на місце

Методы белорусских силовиков – дикие

Уже через 2 дня на местном пропагандистском телеканале вышел фильм о буднях специального подразделения белорусского МВД – СОБР. Главный акцент там был сделан на новые орудия подразделения для борьбы с протестующими.

Дикость методов, которыми белорусские силовики готовы бороться с оппозицией, поражает. Это щиты, которые на расстоянии поражают протестующего световыми и звуковыми волнами, дубинки, в которые встроены электрошокеры, и даже электрические щипцы, которыми силовики могут отлавливать и конвоировать протестующих.

Всё это скорее напоминает инструменты экзекуции, чем спецсредства полиции. К слову, автором этого показательного фильма выступил знатный пропагандист Лукашенко – Григорий Азаренко, известный своими абсурдными репортажами о "голодающей Украине" и "загнивающей Европе".



Пропагандист Лукашенко – Григорий Азаренко / Фото sb.by

"Нападение" на пропагандиста

Когда 3 июля Лукашенко снова согнал своих "прихвостней" в одно место, этот самый Азаренко стал предупреждением для всех, кто вздумает отойти от политики диктатора. Тогда то Лукашенко и поведал миру страшную историю о том, как на Азаренка было совершено покушение, чуть-ли не западными спецслужбами.

Легенда гласила, что в ночь на 1 июля Азаренка хотели убить. Белорусские спецслужбы об этом узнали и подговорили пропагандиста поучаствовать в спецоперации. Тот любезно согласился и голыми руками отразил атаку террористов.

Сценарий нападения вообще был сказочным: террористы прихватили с собой ножницы, чтобы заставить Азаренка собственноручно отрезать себе язык.

До теми В людей істеричний сміх, – журналістка з Білорусі про гучні заяви Лукашенка

Очередной фейк от режима Лукашенко

Дальше, сознательно или нет, режим допустил ряд ошибок. Если покушение совершалось ночью, то почему на пропагандистских кадрах так светло? И как так получилось, что камера оперативников снимала даже момент, когда так называемые преступники выходят из машины – изнутри машины самих так так называемых преступников?

Но дальше сам Лукашенко всё объяснил одной репликой, которая якобы передавала посыл нападающих, а на деле была предупреждением всем "прихвостням" режима.

Это как предупреждение. Смотрите, мы вас всех перережем. Как минимум, отрежем языки. Чтоб молчали. Если не получится – убить,

– заявил Лукашенко.

Он дал понять, что ждет тех, кто решит предать режим. Если же "прихвостни" останутся верными, то режим их, как Азаренка, готов защитить.



Лукашенко предупредил "прихвостней" режима / Фото Getty Images

Я более чем уверен, что чиновники и силовики Лукашенко прекрасно понимают, кто был автором безумного сценария нападения на Азаренка и всех последующих заявлений о мнимых терактах. Предупреждения Лукашенко они услышали, ведь прекрасно знают, как он расправлялся со своими оппонентами в 90-х годах под видом борьбы с бандитизмом.

Лукашенко перешел к шантажу Евросоюза

И такое запугивание не только оппозиции, но даже своих людей, о многом говорит. Западные санкции уже обрезали минимум половину потока долларов в страну. Введя санкции против целых секторов экономики, Европа отобрала у Лукашенко главные площадки отмыва незаконных денег.

Именно поэтому он перешел к шантажу Евросоюза беженцами из Ирака и Сирии, которые сотнями беспрепятственно переправляются через Беларусь в Литву. Кроме того, "лукашенковские" СМИ уже пригрозили, что утопят в потоке беженцев еще и польскую границу.

Кроме шантажа Европы, режим Лукашенко еще и неплохо зарабатывает на переброске нелегальных мигрантов. Но даже этих денег не хватит на содержание режима.

Также многие подсканкционные чиновники режима остались запертыми внутри Беларуси, пока их активы пылятся в Европе. И они прекрасно понимают, что вернуть их очень легко – свергнуть Лукашенко.

Дізнайтеся більше Лукашенко заявив про спробу вбивства пропагандиста, що порівнював протестувальників з нацистами

Поддержки России недостаточно

Единственный вариант несвержения – если Лукашенко компенсирует им их потери, но сделать этого диктатор не может. Кремль, хоть и подкармливает режим, не способен покрыть все затраты. Как подсчитали эксперты, в год Лукашенко нужно около 5 миллиардов долларов, чтобы удерживать режим.

В то же время за последний год Кремль выделили Лукашенко только 1,5 миллиарда долларов и в этом году пообещал лишь 800 миллионов долларов. Поэтому единственный вариант удержать власть – это запугать своих чиновников призрачной народной местью, чтобы те даже бесплатно оставались с Лукашенко под страхом расправы и бунта.

Но как долго огромная армия сторонников Лукашенко готова жить в постоянном страхе и без денег? Как быстро они признают, что корень их проблем – Лукашенко? Это покажет время.