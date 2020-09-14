Лукашенко здає Білорусь "московському хану", – російський журналіст
Олександр Лукашенко 14 вересня прилетів в російське місто Сочі на зустріч з Володимиром Путіним. Переговори проходять в резиденції президента Росії "Бочаров потік". За словами російського журналіста Ігоря Яковенка, президент Білорусі вже попросив силову допомогу в Путіна. Відтак цього разу насамперед буде мовитися про фінансову підтримку.
Відтак під час цієї зустрічі буде торг саме щодо фінансової сторону підтримки. Про це Ігор Яковенко розповів в ефірі 24 каналу.
До теми Зустріч Лукашенка з Путіним в Сочі розпочалась: про що домовляються
Журналіст зауважив, що Путін гарантував силову допомогу Білорусі. І частково вона вже здійснюється в країні.
Він припускає, що спільні військові навчання, які одночасно з зустріччю розпочалися, теж показують можливості силової допомоги.
"Фінансова допомога, моральна підтримка, аби силовики Білорусі відчули впевненість, і відчули за спиною армію свого фашистського сусіда – думаю, що це найголовніше", – відзначив Ігор Яковенко.
Він пригадав, що свого часу Гітлер підтримував Муссоліні переважно морально. І завдяки цьому режим фашистського диктатора в Італії зберігався. Так само й Путін значною мірою підтримує Лукашенка морально.
Однак додав, що за необхідності, якщо справа дійде до силових акції, без жодних сумнівів Путін надасть повномасштабну воєнну підтримку.
Чому президенти зустрілися в Сочі
На думку російського журналіста, таке місце зустрічі – символізм, пов’язаний з васальними відносинами. Адже Сочі – це путінська дача. Зокрема, там розташована резиденція російського президента "Бочаров потік".
Символізм в дещо зневажливо-васальному відношенні. Приїжджають не в Кремль чи кудись на вищому рівні, а приїжджає людина на дачу в капцях й босоніж,
– пояснив Ігор Яковенко.
За його словами, ситуація "цілування туфлі хана в орді" достатньо чітко вимальовується, зокрема, в інфраструктурі ритуалу.
"Справді, Лукашенко здає Білорусь і перетворює її на улус "великого московського хана"", – наголосив він.
І додав: це очевидно й з риторики президента Білорусі. Адже все, що було пов'язано з останніми виступами Лукашенка, це підкреслює.
Протести в Білорусі: як Росія підтримує Лукашенка
- 9 серпня в Білорусі пройшли вибори президента, на яких нібито переміг Олександр Лукашенко. Обурені виборці, вважаючи, що вибори були сфальсифіковані вийшли на мирні протести.
- Силовики влаштували жорсткий розгін мітингарів: вони били людей, застосовували проти них зброю та затримували. Тисячі людей опинилися в СІЗО, сотні – в лікарнях із травмами. Не обійшлося й без жертв.
- Водночас у Кремлі підтримують президента Білорусі. Сам Лукашенко раніше заявляв, що домовився з Путіним спільно реагувати у разі загострення ситуації в країні.
- Також військові Білорусі та РФ раніше домовилися залучити спільні війська при загрозі із Заходу. Також Росія підготувала силовиків на випадок загострення ситуації.
- Крім того, Кремль раніше надсилав своїх пропагандистів на допомогу провладним ЗМІ в Білорусі, оскільки чимало журналістів звільнились через цензуру. Зокрема, представники Russia Today замінили працівників державного телебачення.
Російський журналіст Ігор Яковенко про зустріч Путіна й Лукашенка: відео