Олександр Лукашенко 14 вересня прилетів в російське місто Сочі на зустріч з Володимиром Путіним. Переговори проходять в резиденції президента Росії "Бочаров потік". За словами російського журналіста Ігоря Яковенка, президент Білорусі вже попросив силову допомогу в Путіна. Відтак цього разу насамперед буде мовитися про фінансову підтримку.

Відтак під час цієї зустрічі буде торг саме щодо фінансової сторону підтримки. Про це Ігор Яковенко розповів в ефірі 24 каналу.

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Журналіст зауважив, що Путін гарантував силову допомогу Білорусі. І частково вона вже здійснюється в країні.

Він припускає, що спільні військові навчання, які одночасно з зустріччю розпочалися, теж показують можливості силової допомоги.

Довідка. 14 вересня розпочалися міжнародні антитерористичні навчання "Слов'янське братерство", в яких взяли участь військові Росії та Білорусі. Попередньо Сербія також мала відправити своїх військовослужбовців, однак незадовго до початку Белград повідомив про відмову.

"Фінансова допомога, моральна підтримка, аби силовики Білорусі відчули впевненість, і відчули за спиною армію свого фашистського сусіда – думаю, що це найголовніше", – відзначив Ігор Яковенко.

Він пригадав, що свого часу Гітлер підтримував Муссоліні переважно морально. І завдяки цьому режим фашистського диктатора в Італії зберігався. Так само й Путін значною мірою підтримує Лукашенка морально.

Однак додав, що за необхідності, якщо справа дійде до силових акції, без жодних сумнівів Путін надасть повномасштабну воєнну підтримку.

Чому президенти зустрілися в Сочі

На думку російського журналіста, таке місце зустрічі – символізм, пов’язаний з васальними відносинами. Адже Сочі – це путінська дача. Зокрема, там розташована резиденція російського президента "Бочаров потік".

Символізм в дещо зневажливо-васальному відношенні. Приїжджають не в Кремль чи кудись на вищому рівні, а приїжджає людина на дачу в капцях й босоніж,

– пояснив Ігор Яковенко.

За його словами, ситуація "цілування туфлі хана в орді" достатньо чітко вимальовується, зокрема, в інфраструктурі ритуалу.

"Справді, Лукашенко здає Білорусь і перетворює її на улус "великого московського хана"", – наголосив він.

І додав: це очевидно й з риторики президента Білорусі. Адже все, що було пов'язано з останніми виступами Лукашенка, це підкреслює.

Протести в Білорусі: як Росія підтримує Лукашенка

9 серпня в Білорусі пройшли вибори президента, на яких нібито переміг Олександр Лукашенко. Обурені виборці, вважаючи, що вибори були сфальсифіковані вийшли на мирні протести.

Силовики влаштували жорсткий розгін мітингарів: вони били людей, застосовували проти них зброю та затримували. Тисячі людей опинилися в СІЗО, сотні – в лікарнях із травмами. Не обійшлося й без жертв.

Водночас у Кремлі підтримують президента Білорусі. Сам Лукашенко раніше заявляв, що домовився з Путіним спільно реагувати у разі загострення ситуації в країні.

Також військові Білорусі та РФ раніше домовилися залучити спільні війська при загрозі із Заходу. Також Росія підготувала силовиків на випадок загострення ситуації.

Крім того, Кремль раніше надсилав своїх пропагандистів на допомогу провладним ЗМІ в Білорусі, оскільки чимало журналістів звільнились через цензуру. Зокрема, представники Russia Today замінили працівників державного телебачення.

Російський журналіст Ігор Яковенко про зустріч Путіна й Лукашенка: відео