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ЛУН запустив новий каталог новобудов для свого проекту Flatfy

72 Читать новость на русском
Flatfy
Flatfy

Онлайн-платформа для пошуку житла Flatfy – бренд, під яким українська компанія ЛУН.ua представлена за кордоном, запустила ще один каталог новобудов – тепер у Грузії!

Пошуковик нерухомості ЛУН не зупиняється і продовжує підкорювати все більше країн своїм продуктом. Запущений новий каталог новобудов в Грузії – New.flatfy.ge. Сайт по дизайну і функціоналу такий ж приємний і зручний як і інші проекти Flatfy. Каталог одразу був запущений на двох мовах: російська і грузинська.

Первинний ринок Грузії розвивається активними темпами. Зараз в базі каталогу новобудов Flatfy.ge нараховується 445 нових проектів, будівництво яких веде 285 компаній.

Все частіше саме іноземці купують нерухомість в Тбілісі і Батумі, як для життя, так і для ведення бізнесу (враховуючи постійно зростаючий потік туристів, квартири в оренду користуються стабільним попитом). Не дивно, адже прекрасний клімат, широкі інвестиційні можливості, доступні ціни на житло – все це сильно приваблює увагу інвесторів.

Виявилось, що вартість самих недорогих нових квартир в Тбілісі стартує з 380 доларів за квадрат, а ціни на новобудови в Батумі починаються від 330 доларів за квадратний метр. Чим ближче до моря – тим вища вартість житла. Ціни на більш елітні апартаменти починаються від 1200 доларів за метр квадратний.

Якщо і ви давно мрієте про новий будинок в Грузії, подивіться на різні варіанти нових апартаментів в новобудовах Батумі, особливо по першій лінії від моря ведеться дуже активна забудова.

Нагадаємо, Flatfy – бренд, під яким на міжнародному ринку представлена вітчизняна компанія по онлайн-пошуку житла ЛУН.ua. Беручи до уваги темпи розвитку первинної нерухомості, можна очікувати появу нових каталогів новобудов в нових країнах найближчим часом. Сьогодні пошук житла Flatfy представлений в 37 країнах світу. Каталоги новобудов – в 7.

Теги: Нерухомість
Джерело: 24 Канал
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