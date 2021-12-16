"Антивакс" Стахів влаштував мітинг на свою підтримку під судом у Львові: відео з місця події

У Львові 16 грудня розпочалося апеляційне засідання щодо антивакцинатора Остапа Стахіва. Підозрюваний вирішив особисто туди приїхати. Однак він з'явився не один, а зі своїми прихильниками.

Стахіву повідомили про підозру в спробі захопити державну владу. Суд обрав йому запобіжний захід – 60 днів у СІЗО. Антивакцинатор намагався його оскаржити.

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Стахів скликав своїх прихильників під стіни суду

У Львівському апеляційному суді, на площі Соборній, 7, 16 грудня розпочалося засідання щодо антивакцинатора Остапа Стахіва. Провокатор з 1 грудня перебував у Львівській обласній психіатричній лікарні, куди його скерували на примусову психіатричну експертизу.

Стахів вирішив приїхати на судове засідання. Провокатор особистим візитом не обмежився, а привів із собою прихильників. Кількадесят людей намагалися увірватися у залу суду. Вони, як і завжди, кричали про права людини, порушення законодавства й сміялися з прохання одягнути "намордники".

Дивіться фото з-під будівлі Апеляційного суду / Фото 24 канал

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Прихильники "антивакса" пізніше викликали поліцію, через буцімто порушення їхніх прав. Прикметно, що Стахіву не забороняли зайти у приміщення суду, однак для цього йому потрібно було одягнути маску. Він категорично відмовився, а потім почав кричати, що його право відвідати судове засідання порушили.

Стахів намагався тиснути на охоронців суду. Він переконував, що їх просто "підставили", буцімто наказавши пускати лише "куплених" журналістів. Потім він вийшов на вулицю до своїх прихильників.

Люди, мене не пускають на судове засідання, бо я подав заяву. Я не погоджуюся з тим, що відбувається в моєму житті,

– вигукував Стахів.

Після цього він почав палко кричати про "кривосуддя". Цікаво, що антивакцинатор не говорив нічого конкретного про зміст судового засідання, на яке він прагнув потрапити. Він лише намагався розбурхати людей, які зібралися біля будівлі.

"Коли мене запроторили у СІЗО, а пізніше в психлікарню, вони не звертали уваги на те, чи я в масці, чи без маски. Це боягузи, вони бояться людей", – продовжив Стахів.

Попри підозру в спробі повалити державну владу, антивакцинатор продовжує критикувати карантинні обмеження та називати їх тиранією. Також він переконує своїх прихильників у тому, що Україна не є самостійною державою, тож "не треба жити в ілюзіях".

Дивіться відео з місця події:

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