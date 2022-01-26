Експертиза визнала львівського антивакцинатора Остапа Стахіва психічно здоровим
Джерело:"Твоє місто"
Психіатрична експертиза визнала відомого антивакцинатора Остапа Стахіва осудним. Якщо провину провокатора доведуть у суді, йому може загрожувати до 10 років за ґратами.
Стахіва випустили із СІЗО. Наразі він перебуває на волі та продовжує поширювати антивакцинаторські відео.
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Стахіва визнали психічно здоровим
У Львівській облпрокуратурі розповіли, що, згідно з результатами судово-медичної психіатричної експертизи, антивакцинатора Остапа Стахіва визнали осудним.
У прокуратуру надійшов висновок судово-медичної психіатричної експертизи Остапа Стахіва. За нею, він – здоровий. Це означає, що якщо його вина буде доведена в суді, то він відбуватиме покарання. Обвинувальний акт скеровуватимуть до суду у лютому – березні,
– повідомив речник Львівської облпрокуратури Данило Антощак.
Психіатричну експертизу Стахіву призначив суд. Він проходив її протягом 30 днів у Львівській обласній клінічній психіатричній лікарні. 29 грудня антивакцинатора випустили з медзакладу.
Наразі досудове розслідування триває. Стахів виплатив майже мільйон гривень застави, тож наразі перебуває на волі. Він продовжує знімати та поширювати відео з антивакцинаторськими закликами. Окрім цього, провокатор організовує акції у Києві.
Коротко про оголошення підозри Остапу Стахіву
- На початку листопада депутати від "Голосу" звернулися в СБУ. За їхніми словами, активність Остапа Стахіва могла призвести до повалення конституційного ладу в Україні. Народні обранці просили правоохоронців перевірити, чи бува, провокатором не керують з Росії.
- Співробітники СБУ 16 листопада провели обшуки у помешканні антивакцинатора. Під час них анонім повідомив про замінування будинку №60 на вулиці Івана Франка, де живе провокатор. Ймовірно, це зробили для того, щоб завадити правоохоронцям працювати.
- За інформацією слідства, СБУ все ж знайшла неспростовні докази причетності Стахіва до злочину, який йому інкримінують. Йому та громадянину Росії Михайлові Милостивому оголосили підозри в спробі захопити владу.
- Після обшуків Стахів намагався уникнути затримання, заявивши, що зле почувається. Однак львівські лікарі не знайшли підстав до його госпіталізації. Тоді провокатор поїхав у Сваляву, на Закарпаття. Там він попросив медиків місцевої лікарні покласти його у стаціонар.
- На перше судове засідання, на якому антивакцинатору мали обрати запобіжний захід, він не з'явився. Тоді суддя дозволив виконавчій службі примусово привезти його на наступне. Правоохоронці ввечері 17 листопада забрали Стахіва з лікарні до Львова.
- Суд обрав провокатору запобіжний захід – 60 діб у СІЗО з можливістю внесення 998 тисяч гривень застави. Стахів заявляв, що ні в чому не винен і не буде нічого платити. Він намагався оскаржити це рішення суду в апеляції, але програв.
- У той день під будівлею суду його прихильники влаштували мітинг на підтримку антивакцинатора. Дехто називав Стахіва "месією" та "сином Божим".
- Попри заяву, що провокатор не платитиме заставу, його адвокати таки принесли майже мільйон гривень на судове засідання 30 листопада. Наступного дня Стахіва випустили із СІЗО.