У Львові та області нагадали про номери важливих екстрених служб. Їх оновили та доповнили.

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Можливі проблеми і через перезавантажені лінії

Річ у тім, що можуть траплятись збої у мережі. Також не виключено перевантаженість ліній. Саме тому короткі, звичні для всіх українців, номери "швидкої", поліції, надзвичайників та газової служби можуть бути недоступні.

На випадок цього для швидкої медичної допомоги додали 2 номери:

067 905 87 44;

067 905 85 61.

Також проінформували і про 2 номери газової служби:

067 942 73 83;

067 942 73 94.

У Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) є 6 додаткових номерів, а у поліції аж 7. Їх можна побачити на світлині Львівської обласної держадміністрації.



Додаткові номери екстрених служб / Фото пресслужби Львівської ОДА