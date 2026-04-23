У Львові відбулася стрілянина в одній з багатоповерхівок: перші деталі від поліції

В одній з багатоповерхівок Львова у четвер, 23 квітня, відбулася стрілянина, на місце вже прибув спецназ. Наразі на місці працюють відповідні служби.

Таку інформацію повідомила речниця Національної поліції Юлія Гірдвіліс у коментарі для 24 Каналу.

Дивіться також Теракт у Києві: чому в стрільця не вилучили зброю після кримінального провадження в 2023 році

Що відомо про стрілянину у Львові?

У Нацполіції підтвердили інформацію про стрілянину в одній з багатоповерхівок та повідомили, що відразу після повідомлення на місце прибув спецназ поліції. Чоловіка, який відкрив вогонь у себе в квартирі, уже затримали.

Правоохоронці затримали чоловіка, який здійснив кілька пострілів,

– повідомила Юлія Гірдвіліс.

За її словами, постраждалих внаслідок цієї стрілянини немає, наразі на місці працює слідчо-оперативна група, усі обставини з'ясовують, також поки вирішують питання стосовно правової кваліфікації такого інциденту.

Вищезгадану інформацію про стрілянину у коментарі 24 Каналу підтвердила й речниця поліції Львівщини Аліна Подрейко. Також вона повідомила, що чоловік стріляв з револьвера типу Флобера, який має меншу потужність.

Довідково. Такий револьвер є малокаліберною зброєю під патрони зі слабким зарядом, які не мають повноцінного порохового наповнення, тож не призначений для серйозного ураження, хоч може спричинити травми.

"Щодо пострілів, які було чути у Львові. Чекаємо на інформацію від правоохоронних органів. Прошу: користуйтеся лише офіційними джерелами і без паніки", – написав у телеграмі міський голова Андрій Садовий.