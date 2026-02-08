Не думав, що мене поховали, – Назар Далецький, який повернувся з російського полону

З російського полону 5 лютого вдалося повернути Назара Далецького з Львівщини. Довгий час його родина вважала, що захисник загинув у ворожій неволі, що нібито підтверджувала експертиза ДНК, тож поховали тіло, яке їм віддали.

Історію Назара Далецького та його рідних розповіло "Радіо Свобода".

Як родині повідомили про "загибель" захисника?

Журналісти поїхали в село Великий Дорошів на Львівщині, звідки родом Назар Далецький. Там живе його мама.

Жінка розповіла, що її син долучився до війська у перші дні повномасштабного нападу, був і в АТО. Звістка, що Назара взяли в російський полон, надійшла у вересні 2022 року. Згодом мамі повідомили, що захисник буцімто загинув.

Мені кажуть: "Я вам сумну звістку даю, ваш син загинув по ДНК. Там, де всіх перевозили, автобус горів, і по ДНК зійшлося, що то ваш син". Я кажу: "Може, не він?". А мені: "Ну, якщо не хочете, ми його там похоронимо". Я кажу: "Ну як, ДНК зійшлося, а ви там мого сина похороните? То везіть сюди, я то не переживу",

– розповіла Наталія Далецька.

Жінці сказали, що її син нібито загинув ще 25 вересня 2022 року, на свій день народження. Родина їздила забирати тіло до Львова, воно було повністю обгоріле. Зрештою Наталія разом з родиною поховали те тіло, яке їм передали.

"Поклала в труну. Все, що розуміла, все йому поклала. Навіть ще поклала цукерки, печиво. Думаю, може, він в полоні голодував. Було дуже багато людей, дуже. Я така всім була вдячна, що вони прийшли мене підтримати. І ходила на цвинтар, доки могла по два – три рази на тиждень. Потім операція, то вже так не могла ходити", – зазначила пані Наталія.

Лише влітку 2025 року один зі звільнених з полону військових повідомив рідним, що Назар живий і перебуває в полоні. Потім це підтвердили ще двоє військових.

На початку вересня у мене день народження і мені сказали, що він живий. Для мене був подарунок, але я не могла повірити. Не могла, бо я вже довго ходила на цвинтар. А от так є,

– зазначила мама військового.

Що розповів Назар Далецький про полон та власні "похорони"?

На прохання журналістів пані Наталія зателефонувала синові після того, як стало відомо, що він живим повернувся в Україну з полону. Захисник розповів, що почувається нормально, хоча проблемі зі здоров'ям усе ж є.

"Нормально, трошки тиск в мене, але все нормально. Є просто ще проблеми з колінами, будуть лікарі, то скажуть, що таке. А так нормально", – розповів Назар Далецький.

Військовий розповів, що з 2022 по 2024 роки перебував у ворожому полоні в Луганській області, потім його на 9 місяців перевезли до Сибіру. Найважчими, за словами Назара Далецького, були саме 2022 та 2023 рік, оскільки окупанти били та катували його.

Захисник також говорить, що не думав, що його поховали рідні.

Я не думав, що мене поховали. Значить довго жити буду,

– сказав військовополонений.

Староста села Великий Дорошів Оксана Кухар розповіла, що в серпні 2025 року, після того, як підтвердилися, що військовий живий, родичі зняли табличку з могили. Що буде далі із тілом, яке поховали у селі, поки що невідомо.

Сам Назар повернеться у рідне село десь за місяць після реабілітації.

