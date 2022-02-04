В большинстве украинских городов елки уже убрали из главных площадей. Обычно они разбираются сразу после завершения всех Рождественских праздников.

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В Трускавце до сих пор не разобрали новогоднюю елку

В Трускавце поклонники новогодних праздников до сих пор могут насладиться пышно одетой главной елкой города. На ней каждый вечер засвечивают иллюминацию, а рядом работают рождественская ярмарка и домик святого Николая.

Трускавецкая новогодняя красавица может побить рекорд по самому длительному пребыванию на главной площади города. По состоянию на 4 февраля ее еще даже не начали разбирать.

Дерево начали устанавливать на майдане Независимости 3 декабря. То есть, она стоит в центре города уже более 2 месяцев.

Интересно! Главную елку Львова, установленную на площади перед Оперным театром, демонтировали еще 24 января. В тот же день перестала работать и рождественская ярмарка. Новогодние украшения и ограждение, которое было вокруг дерева, забрали на хранение. Самую же елку утилизировали. Ветви отвезли на компостировочную станцию, а ствол порезали на дрова и отправили на Замарстыновскую, 157. Их будут использовать для отопления теплиц.

Елку в Трускавце установили 3 декабря / Фото Юрия Богуна