В більшості українських міст ялинки вже поприбирали з головних площ. Зазвичай їх розбирають одразу після завершення усіх Різдвяних свят.

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У Трускавці досі не розібрали новорічну ялинку

У Трускавці прихильники новорічних свят досі можуть насолодитися пишно вбраною головною ялинкою міста. На ній щовечора засвічують ілюмінацію, а поруч працюють різдвяний ярмарок і хатинка святого Миколая.

Трускавецька новорічна красуня може побити рекорд із найдовшого стояння на головній площі міста. Адже станом на 4 лютого її ще навіть не почали розбирати.

Дерево розпочали встановлювати на майдані Незалежності 3 грудня. Тобто вона стоїть у центрі міста вже понад 2 місяці.

Цікаво! Головну ялинку Львова, яку встановили на площі перед Оперним театром, демонтували ще 24 січня. Того ж дня перестав працювати й різдвяний ярмарок. Новорічні прикраси та огорожу, яка була навколо дерева, забрали на зберігання. Саму ж ялинку утилізували. Гілки відвезли на компостувальну станцію, а стовбур порізали на дрова та відправили на Замарстинівську, 157. Його використовуватимуть для опалення теплиць.



Ялинку в Трускавці встановили 3 грудня / Фото Юрія Богуна