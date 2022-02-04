В більшості українських міст ялинки вже поприбирали з головних площ. Зазвичай їх розбирають одразу після завершення усіх Різдвяних свят.
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У Трускавці досі не розібрали новорічну ялинку
У Трускавці прихильники новорічних свят досі можуть насолодитися пишно вбраною головною ялинкою міста. На ній щовечора засвічують ілюмінацію, а поруч працюють різдвяний ярмарок і хатинка святого Миколая.
Трускавецька новорічна красуня може побити рекорд із найдовшого стояння на головній площі міста. Адже станом на 4 лютого її ще навіть не почали розбирати.
Дерево розпочали встановлювати на майдані Незалежності 3 грудня. Тобто вона стоїть у центрі міста вже понад 2 місяці.
Ялинку в Трускавці встановили 3 грудня / Фото Юрія Богуна