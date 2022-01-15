Смерть Андрея Сичкориза для всех стала неожиданностью. О потере сообщили во Львовской областной детской клинической больнице "Охматдет".
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Внезапно не стало нашего Андрея Евгеньевича Сичкориза. Это очень неожиданная потеря, но от этого не менее болезненная. Искренние соболезнования родным от всей команды "Охматдета",
– сообщили в больнице.
Причина смерти медика пока неизвестна. В то же время в медучреждении, где работал педиатр, говорят, что это не коронавирус.
Что известно о Сечкоризе
Он окончил Львовский медицинский институт. Работал педиатром в Славском, детским врачом в школе, а затем перешел на работу во львовскую областную детскую больницу "Охматдет". Там проработал 16 лет специалистом по УЗИ диагностике.
Кого еще потерял Львов за последние дни
- Во Львове 13 января скончался народный артист Украины, актер Национального академического украинского драматического театра имени Марии Заньковецкой Евгений Федорченко. Мужчине было 75 лет.
- Также 14 января во Львове во время движения скончался 50-летний водитель Kia Soul. Неуправляемый автомобиль выехал на встречную полосу и остановился на тротуаре.
- Во Львове 12 января скончался известный музыкант Игорь Лесько. Он был участником групп "Смеричка" и "Лесик Band". Музыканта не стало в возрасте 66 лет.