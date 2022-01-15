Смерть Андрея Сичкориза для всех стала неожиданностью. О потере сообщили во Львовской областной детской клинической больнице "Охматдет".

Читайте также Умер экс-глава СБУ времен Кучмы Леонид Деркач: отец скандального нардепа

Внезапно не стало нашего Андрея Евгеньевича Сичкориза. Это очень неожиданная потеря, но от этого не менее болезненная. Искренние соболезнования родным от всей команды "Охматдета",

– сообщили в больнице.

Причина смерти медика пока неизвестна. В то же время в медучреждении, где работал педиатр, говорят, что это не коронавирус.

Что известно о Сечкоризе

Он окончил Львовский медицинский институт. Работал педиатром в Славском, детским врачом в школе, а затем перешел на работу во львовскую областную детскую больницу "Охматдет". Там проработал 16 лет специалистом по УЗИ диагностике.

Кого еще потерял Львов за последние дни