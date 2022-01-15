Смерть Андрія Січкоріза для всіх стала несподіванкою. Про втрату повідомили у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні "Охматдит".

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Раптово не стало нашого Андрія Євгеновича Січкоріза. Це дуже несподівана втрата, але від того не менш болюча. Щирі співчуття рідним від усієї команди "Охматдиту",

– повідомили у лікарні.

Причина смерті медика поки невідома. Водночас у медзакладі, де працював педіатр, кажуть, що це не коронавірус.

Що відомо про Січкоріза

Він закінчив Львівський медичний інститут. Працював педіатром у Славському, дитячим лікарем у школі, а згодом перейшов на роботу у львівську обласну дитячу лікарню "Охматдит". Там пропрацював 16 років фахівцем із УЗД діагностики.

Кого ще втратив Львів за останні дні