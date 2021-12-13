Инцидент произошел на улице Промышленной. На месте ДТП работали спасатели.

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В Самборе перевернулась фура

Примерно в 13: 15 на улице Промышленной водитель автомобиля DAF не справился с управлением. Он съехал в кювет и перевернулся. Мужчина перевозил в цистерне 24 тонны глицерина. В результате ДТП утечки вещества не произошло. Спасатели отключили в грузовике аккумуляторную батарею

Медики госпитализировали водителя в Самборскую центральную районную больницу. По информации ГСЧС Львовщины, пострадавший, 57-летний житель города Великий Любинь, попал в реанимацию. У него диагностировали обморожение обеих ног I – III степени. Мужчина находится в состоянии средней тяжести.

Смотрите фото с места аварии / Фото ГСЧС Района

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Водитель получил обморожение через мокрые ноги

В комментарии ZAXID.NET заместитель директора по медицинской работе Самборской районной больницы Степан Саврун рассказал, что у мужчины обморозились стопы. По словам водителя, он на месте ДТП намочил ноги.

У мужчины диагностировали обморожение второй степени обеих стоп. Ему оказывают необходимую помощь. В нашей больнице он проходит консервативное лечение,

– заметил медик.

В Самборской ЦРБ пострадавшему проведут санацию ран и дадут препараты для улучшения кровообращения. По словам, Савруна, через 3 – 4 дня его переведут на лечение в ожоговое отделение I территориального медицинского объединения Львова (бывшую 8 городскую клиническую больницу).

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Как избежать обморожения и переохлаждения

Спасатели призывают быть осмотрительными, находясь на улице. Чтобы избежать переохлаждения и обморожения при сильном холоде, следует придерживаться нескольких простых правил:

не употребляйте алкоголь, ведь он расширяет сосуды, что приводит к потере тепла и вызывает быстрое замерзание;

не курите на морозе, ведь курение уменьшает периферийную циркуляцию крови и делает конечности более уязвимыми к воздействию холода;

одевайтесь так, чтобы между слоями одежды оставалась прослойка воздуха, удерживающая тепло, носите просторную одежду;

надевайте удобную, теплую обувь, которая не сдавливает ногу;

не выходите на мороз без перчаток и шарфа.

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