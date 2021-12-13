Інцидент трапився на вулиці Промисловій. На місці ДТП працювали рятувальники.

До теми На трасі Львів – Тернопіль трапилась масштабна ДТП за участю вантажівок

У Самборі перекинулась фура

Приблизно о 13:15 на вулиці Промисловій водій автомобіля DAF не впорався з керуванням. Він з'їхав у кювет та перекинувся. Чоловік перевозив у цистерні 24 тонни гліцерину. Внаслідок ДТП витоку речовини не відбулося. Рятувальники відключили у вантажівці акумуляторну батарею

Медики госпіталізували водія у Самбірську центральну районну лікарню. За інформацією ДСНС Львівщини, постраждалий, 57-річний житель міста Великий Любінь, потрапив у реанімацію. У нього діагностували обмороження обох ніг I – III ступеня. Чоловік перебуває у стані середньої важкості.

Дивіться фото з місця аварії / Фото ДСНС Самбірщини

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Водій отримав обмороження через мокрі ноги

У коментарі ZAXID.NET заступник директора з медичної роботи Самбірської районної лікарні Степан Саврун розповів, що у чоловіка обморозилися стопи. За словами водія, він на місці ДТП намочив ноги.

У чоловіка діагностували обмороження другого ступеня обох стоп. Йому надають необхідну допомогу. У нашій лікарні він проходить консервативне лікування,

– зауважив медик.

У Самбірській ЦРЛ постраждалому проведуть санацію ран та дадуть препарати для поліпшення кровообігу. За словами, Савруна, через 3 – 4 дні його переведуть на лікування в опікове відділення I територіального медичного об'єднання Львова (колишню 8 міську клінічну лікарню).

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Як уникнути обмороження та переохолодження

Рятувальники закликають бути обачними, перебуваючи на вулиці. Щоб уникнути переохолодження та обмороження при сильному холоді, слід дотримуватися кількох простих правил:

не вживайте алкоголь, адже він розширює судини, що призводить до втрати тепла та викликає швидке замерзання;

не паліть на морозі, адже куріння зменшує периферійну циркуляцію крові й робить кінцівки більш уразливими до дії холоду;

одягайтеся так, щоб між шарами одягу залишався прошарок повітря, який утримує тепло, носіть просторий одяг;

одягайте зручне, тепле взуття, яке не здавлює ногу;

не виходьте на мороз без рукавичок та шарфу.

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