Папа Вероники погиб в результате несчастного случая, а у ее мамы диагностировали рак. Сейчас девочку воспитывает опекунша.
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Девочка осталась круглой сиротой
На Львовской таможне рассказали, что 10-летняя Вероника уже в своем юном возрасте хорошо знает, что такое потеря родных. Щемящая история ребенка начиналась со сказки. Ее родители познакомились по объявлению. Они долго обменивались смс-сообщениями и общались по телефону. Неожиданно к ним пришла любовь.
Когда они встретились, папе Вероники уже было безразлично, что рост его невесты – 96 сантиметров, а диагноз – "гипофизарный нанизм". Для нее он был принцем, красивым и высоким – 1,87 метра. Она для него – сказочной Дюймовочкой,
– рассказали на таможне.
Вскоре Мария и Олег Украинец поженились и поселились в Червонограде. Женщина была очень сильной, ведь, зная о рисках, решила родить любимому ребенка. Маленькая Вероника появилась на свет 17 января 2011 года. Она была совершенно здоровой. Мария стала самой маленькой в Украине роженицей, а Вероника – младенцем, родившимся знаменитым.
Когда девочке было 6 лет, в семье случилась беда – ее папа погиб в результате несчастного случая. В 9 лет ребенок узнал, что у мамы диагностировали рак. Женщина до последнего боролась за жизнь, однако 25 сентября этого года умерла.
Таможенники пришли к Веронике с подарками / Фото Львовской таможни
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Девочка мечтает побывать на море
Перед смертью Мария завещала подруге заботиться о дочери. Она когда-то брала у женщины интервью, а потом помогала с лечением и заботилась о Веронике. Сотрудники Львовской таможни 16 декабря пришли к ребенку с подарками и расспросили о ее мечтах.
Девочка учится сейчас в 5 классе. После смерти мамы она переехала из Червонограда во Львов. О ней заботится Ульяна Флишко, как и завещала Мария. Вероника хорошо учится, умеет лепить вареники, хочет стать учителем музыки или художником и очень хорошо рисует.
Она мечтает о море и о "домике на дереве", где можно укрыться от всех невзгод. Все, кто хочет приобщиться к покупке подарка для Вероники, могут позвонить ассистенту святого Николая по номерам 093 37 96 087 или 067 977 61 67.
Письмо девочки к святому Николаю / Фото Львовской таможни
Текст сообщения Львовской таможни:
"Святой Николай, у меня нет мамы, но есть мечта"
Это – Вероника. Ей только 10. Уже в таком юном возрасте она хорошо знает, что такое потерять родных. Когда ты – нераспустившийся бутон, который остался без корней. А дальше – боль и неизвестность. Трогательная история этой девочки начиналась со сказки. Ее родители познакомились по объявлению. Молодые люди долго обменивались SMS, дальше – телефонные разговоры и неожиданная любовь. Когда они встретились, папе Вероники уже было безразлично, что рост его невесты – 96 см, а диагноз – "гипофизарный нанизм". Для нее он был принцем, красивым и высоким – 1,87 м. Она для него – сказочной Дюймовочкой.
Поженившись, Мария и Олег Украинец поселились в Червонограде. Несмотря на миниатюрное телосложение, Мария была очень сильная и, зная о рисках, решила родить. 17 января 2011 года она подарила любимому совершенно здоровую дочь. Женщина стала самой маленькой в Украине роженицей и мамой, а Вероника – младенцем, который родился знаменитым.
Но счастье длилось недолго. Когда Веронике было 6 лет, ее отец погиб в результате несчастного случая. В 9 лет девочка узнала, что у ее мамы страшный диагноз – рак. Женщина до последнего боролась за жизнь, но 25 сентября умерла. Перед смертью Мария завещала заботиться о дочери подруге. Когда-то она брала у женщины интервью, потом помогала с лечением. Заботилась о маленькой… Ближе человека в этом мире у Марии Украинец не было.
Сегодня Вероника, которую мы посетили с подарками и "запросами" о мечтах, учится в 5 классе. Она переехала из Червонограда во Львов. О ней заботится добрая женщина, как и завещала мама. Девочка хорошо учится, умеет лепить вареники, хочет стать учителем музыки или художником и очень хорошо рисует. А еще она мечтает увидеть море и иметь "домик на дереве", где можно спрятаться от всех невзгод и бед. Продолжая добрую традицию, мы оставляем номер "ассистента" святого Николая 093 37 96 087 или 067 977 61 67. И каждый, у кого доброе сердце и кто хочет сделать что-нибудь хорошее для этого ребенка, может тоже стать помощником Чудотворца.
P.S. От имени Ростика и его мамы Богданы Галатюк мы благодарим всех за помощь. Теперь Ростик знает, что Николай существует, а в этом мире много небезразличных людей, которые всегда готовы прийти на помощь. Веселых всем праздников и Божьего благословения!