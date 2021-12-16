Папа Вероники погиб в результате несчастного случая, а у ее мамы диагностировали рак. Сейчас девочку воспитывает опекунша.

На тему Дочь умершей самой низкой мамы Украины нашла опекуншу

Девочка осталась круглой сиротой

На Львовской таможне рассказали, что 10-летняя Вероника уже в своем юном возрасте хорошо знает, что такое потеря родных. Щемящая история ребенка начиналась со сказки. Ее родители познакомились по объявлению. Они долго обменивались смс-сообщениями и общались по телефону. Неожиданно к ним пришла любовь.

Когда они встретились, папе Вероники уже было безразлично, что рост его невесты – 96 сантиметров, а диагноз – "гипофизарный нанизм". Для нее он был принцем, красивым и высоким – 1,87 метра. Она для него – сказочной Дюймовочкой,

– рассказали на таможне.

Вскоре Мария и Олег Украинец поженились и поселились в Червонограде. Женщина была очень сильной, ведь, зная о рисках, решила родить любимому ребенка. Маленькая Вероника появилась на свет 17 января 2011 года. Она была совершенно здоровой. Мария стала самой маленькой в ​​Украине роженицей, а Вероника – младенцем, родившимся знаменитым.

Когда девочке было 6 лет, в семье случилась беда – ее папа погиб в результате несчастного случая. В 9 лет ребенок узнал, что у мамы диагностировали рак. Женщина до последнего боролась за жизнь, однако 25 сентября этого года умерла.

Таможенники пришли к Веронике с подарками / Фото Львовской таможни

Заметьте "Крик дочери всколыхнул город": на Львовщине умерла самая низкая мама Украины

Девочка мечтает побывать на море

Перед смертью Мария завещала подруге заботиться о дочери. Она когда-то брала у женщины интервью, а потом помогала с лечением и заботилась о Веронике. Сотрудники Львовской таможни 16 декабря пришли к ребенку с подарками и расспросили о ее мечтах.

Девочка учится сейчас в 5 классе. После смерти мамы она переехала из Червонограда во Львов. О ней заботится Ульяна Флишко, как и завещала Мария. Вероника хорошо учится, умеет лепить вареники, хочет стать учителем музыки или художником и очень хорошо рисует.

Она мечтает о море и о "домике на дереве", где можно укрыться от всех невзгод. Все, кто хочет приобщиться к покупке подарка для Вероники, могут позвонить ассистенту святого Николая по номерам 093 37 96 087 или 067 977 61 67.

Интересно! Недавно на Львовской таможне рассказали об 11-летнем Ростике, папа которого погиб на Востоке. Он также сказал, что мечтает получить от святого Николая. Таможенники поблагодарили всех небезразличных за помощь, ведь теперь Ростик знает, что чудеса существуют.

Письмо девочки к святому Николаю / Фото Львовской таможни

Текст сообщения Львовской таможни:

"Святой Николай, у меня нет мамы, но есть мечта"

Это – Вероника. Ей только 10. Уже в таком юном возрасте она хорошо знает, что такое потерять родных. Когда ты – нераспустившийся бутон, который остался без корней. А дальше – боль и неизвестность. Трогательная история этой девочки начиналась со сказки. Ее родители познакомились по объявлению. Молодые люди долго обменивались SMS, дальше – телефонные разговоры и неожиданная любовь. Когда они встретились, папе Вероники уже было безразлично, что рост его невесты – 96 см, а диагноз – "гипофизарный нанизм". Для нее он был принцем, красивым и высоким – 1,87 м. Она для него – сказочной Дюймовочкой.

Поженившись, Мария и Олег Украинец поселились в Червонограде. Несмотря на миниатюрное телосложение, Мария была очень сильная и, зная о рисках, решила родить. 17 января 2011 года она подарила любимому совершенно здоровую дочь. Женщина стала самой маленькой в ​​Украине роженицей и мамой, а Вероника – младенцем, который родился знаменитым.

Но счастье длилось недолго. Когда Веронике было 6 лет, ее отец погиб в результате несчастного случая. В 9 лет девочка узнала, что у ее мамы страшный диагноз – рак. Женщина до последнего боролась за жизнь, но 25 сентября умерла. Перед смертью Мария завещала заботиться о дочери подруге. Когда-то она брала у женщины интервью, потом помогала с лечением. Заботилась о маленькой… Ближе человека в этом мире у Марии Украинец не было.

Сегодня Вероника, которую мы посетили с подарками и "запросами" о мечтах, учится в 5 классе. Она переехала из Червонограда во Львов. О ней заботится добрая женщина, как и завещала мама. Девочка хорошо учится, умеет лепить вареники, хочет стать учителем музыки или художником и очень хорошо рисует. А еще она мечтает увидеть море и иметь "домик на дереве", где можно спрятаться от всех невзгод и бед. Продолжая добрую традицию, мы оставляем номер "ассистента" святого Николая 093 37 96 087 или 067 977 61 67. И каждый, у кого доброе сердце и кто хочет сделать что-нибудь хорошее для этого ребенка, может тоже стать помощником Чудотворца.

P.S. От имени Ростика и его мамы Богданы Галатюк мы благодарим всех за помощь. Теперь Ростик знает, что Николай существует, а в этом мире много небезразличных людей, которые всегда готовы прийти на помощь. Веселых всем праздников и Божьего благословения!