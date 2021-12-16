Немає батьків, але є мрія: донька найнижчої мами України просить Миколая про найпотаємніше

Тато Вероніки загинув внаслідок нещасного випадку, а у її мами діагностували рак. Наразі дівчинку виховує опікунка.

До теми Донька померлої найнижчої мами України знайшла опікунку

Дівчинка залишилась повною сиротою

У Львівській митниці розповіли, що 10-річна Вероніка на свій юний вік добре знає, що таке втрата рідних. Щемлива історія дитини починалася з казки. Її батьки познайомились по оголошенню. Вони довго обмінювалися смс-повідомленнями та спілкувалися телефоном. Неочікувано до них прийшло кохання.

Коли вони зустрілися, татові Вероніки вже було байдуже, що зріст його нареченої – 96 сантиметрів, а діагноз – "гіпофізарний нанізм". Для неї він був принцом, вродливим і високим – 1,87 метра. Вона для нього – казковою Дюймовочкою,

– розповіли у митниці.

Невдовзі Марія та Олег Українець побралися та оселилися в Червонограді. Жінка була дуже сильною, адже знаючи про ризики, вирішила народити коханому дитину. Маленька Вероніка з'явилася на світ 17 січня 2011 року. Вона була абсолютно здоровою. Марія стала найменшою в Україні породіллею, а Вероніка – немовлям, що народилося знаменитим.

Коли дівчинці було 6 років, у родині трапилося лихо – її тато загинув внаслідок нещасного випадку. У 9 років дитина дізналась, що у мами діагностували рак. Жінка до останнього боролася за життя, однак цьогоріч 25 вересня померла.



Митники завітали до Вероніки з подарунками / Фото Львівської митниці

Зауважте "Крик доньки сколихнув місто": на Львівщині померла найнижча мама України

Дівчинка мріє побувати на морі

Перед смертю Марія заповіла піклуватися про доньку подрузі. Вона колись брала в жінки інтерв'ю, а потім допомагала з лікуванням та дбала про Вероніку. Співробітники Львівської митниці 16 грудня завітали до дитини з подарунками та розпитали про її мрії.

Дівчинка наразі навчається в 5 класі. Після смерті мами вона переїхала з Червонограда у Львів. Про неї дбає Уляна Флишко, як і заповідала Марія. Вероніка добре вчиться, вміє ліпити вареники, хоче стати вчителем музики або художником, і дуже гарно малює.

Вона мріє побачити море і мати "хатинку на дереві", де можна заховатися від всіх незгод. Усі, хто хоче долучитися до придбання подарунку для Вероніки, можуть зателефонувати до асистента святого Миколая за номерами 093 37 96 087 або 067 977 61 67.

Цікаво! Нещодавно у Львівській митниці розповіли про 11-річного Ростика, тато якого загинув на Сході. Він також розповів, що мріє отримати від святого Миколая. Митники подякували усім небайдужим за допомогу, адже тепер Ростик знає, що дива існують.



Лист дівчинки до святого Миколая / Фото Львівської митниці

Текст допису Львівської митниці:

"Святий Миколаю, у мене немає мами, але є мрія"

Це – Вероніка. Їй тільки 10. На свій вік вона добре знає, що таке – втрата рідних. Коли ти – нерозквітлий пуп'янок, залишаєшся без коренів. А далі – біль і невідомість. Зворушлива історія цієї дівчинки починалася з казки. Її батьки познайомились по оголошенню. Молодята довго обмінювались sms, далі – телефонні розмови й неочікуване кохання. Коли вони зустрілися, татові Вероніки вже було байдуже, що зріст його нареченої – 96 см, а діагноз – "гіпофізарний нанізм". Для неї він був принцом, вродливим і високим – 1,87 м. Вона для нього – казковою Дюймовочкою.

Побравшись, Марія та Олег Українець оселилися в Червонограді. Попри мініатюрну статуру, Марія була дуже сильною і знаючи про ризики, вирішила народити. 17 січня 2011 року вона подарувала коханому абсолютно здорову донечку. Відтак, жінка стала найменшою в Україні породіллею та мамою, а Вероніка – немовлям, що народилося знаменитим.

Але щастя тривало недовго. Коли Вероніці було 6 років, її тато загинув внаслідок нещасного випадку. У 9 років дівчинка дізналась, що в її мами страшний діагноз - рак. Жінка до останнього боролася за життя, але 25 вересня цього року померла. Перед смертю Марія заповіла піклуватися про доньку подрузі. Колись вона брала в жінки інтерв'ю, потім допомагала з лікуванням. Дбала про маленьку… Ближчої людини в цьому світі Марія Українець не мала.

Сьогодні Вероніка, до якої ми завітали з подарунками та "запитами" на мрії, навчається в 5 класі. Вона переїхала з Червонограда у Львів. Про неї дбає добра жінка, як заповідала мама. Дівчинка гарно вчиться, вміє ліпити вареники, хоче стати вчителем музики або художником, і дуже гарно малює. А ще вона мріє побачити море і мати "хатку на дереві", де можна заховатися від всіх незгод і лиха. Продовжуючи добру традицію, ми залишаємо номер "асистента" святого Миколая 093 37 96 087 або 067 977 61 67. І кожен, хто має добре серце та волю зробити щось хороше для цієї дитини, може теж стати помічником Чудотворця.

P.S. Від імені Ростика і його мами Богдани Галатюк ми дякуємо всім за допомогу. Тепер Ростик знає, що Миколай – існує, а в цьому світі багато небайдужих людей, які завжди готові прийти на допомогу. Веселих всім свят і Божого благословення!