Командующий СБС "Мадьяр" ответил на "упреки" Садового и попросил воздержаться от эмоциональных высказываний. Мэр Львова опубликовал объяснение своим комментариям.

Смотрите также "Вопрос есть ко всем": Садовый прокомментировал, почему во Львов долетели вражеские БпЛА

Что сказал Садовый?

После удара российских дронов по центру Львова мэр города Андрей Садовый прокомментировал, что его предыдущая реакция на вопрос журналистки была эмоциональной и некорректной.

В тот момент я стоял перед горящим домом в центре города и видел последствия российской атаки,

– объяснил Садовый.

Он добавил, что имеет большое уважение к силам ПВО и всем, кто защищает небо и землю Украины.

Мэр также отметил, что община Львова максимально поддерживает военных и понимает, что решение об использовании техники и ресурсов принимают те, кто лучше ориентируется, где это нужно больше всего.

Напомним, что 24 марта после атаки по Львову, Садовый заявил, что есть много вопросов относительно работы ПВО и защиты города от атак.

Кроме того, Командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди отметил, что Садовому стоит сосредоточиться на управлении города.

Берегите людей, меньше лясов,

– сказал Мадьяр.

Что известно об атаке на Львов 24 марта?