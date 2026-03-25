Командувач СБС "Мадяр" відповів на "закиди" Садового та попросив утриматися від емоційних висловлювань. Мер Львова опублікував пояснення своїм коментарям.

Що сказав Садовий?

Після удару російських дронів по центру Львову мер міста Андрій Садовий прокоментував, що його попередня реакція на запитання журналістки була емоційною та некоректною.

У той момент я стояв перед палаючим будинком у центрі міста і бачив наслідки російської атаки,

– пояснив Садовий.

Він додав, що має велику повагу до сил ППО та всіх, хто захищає небо й землю України.

Мер також зазначив, що громада Львова максимально підтримує військових і розуміє, що рішення про використання техніки та ресурсів ухвалюють ті, хто найкраще орієнтується, де це потрібно найбільше.

Нагадаємо, що 24 березня після атаки по Львову, Садовий заявив, що є багато питань стосовно роботи ППО та захисту міста від атак.

Крім того, Командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді зазначив, що Садовому варто зосередитися на управлінні міста.

Бережіть людей, менше лясів,

– сказав Мадяр.

Що відомо про атаку на Львів 24 березня?