По словам Зинченко, шведскую стенку передали в следственный изолятор его сторонники, но так и не установили для общего пользования. Об этом сообщает Суспільне.
Почему Зинченко объявил голодовку?
Зинченко требует или вернуть инвентарь людям, которые его приобрели, или компенсировать потраченные средства. По его словам, ситуация возникла еще в 2025 году.
Я считаю – это актом неуважения не ко мне, потому что мне на это все как-то безразлично абсолютно. Я считаю, это актом неуважения к тем людям, которые меня поддерживают, которые на это потратили деньги,
– говорит Зинченко.
Обвиняемый утверждает, что сначала прекратил протест после обещания решить вопрос, но когда ему снова отказали, возобновил голодовку, требуя возврата инвентаря или компенсации.
В то же время обвиняемый отметил, что не имеет претензий к руководству СИЗО и подчеркнул, что к нему относятся должным образом.
Его сокамерник Михаил Сцельников, обвиняемый в убийстве Парубия, также заявил о готовности поддержать протест в случае нерешения ситуации.
У моего сокамерника украли шведскую стенку. Украла администрация. Кто там, что там – я не знаю, но человек объявил голодовку. В знак поддержки, если этот вопрос не будет решен, то я так же объявлю голодовку,
– заявил Сцельников.
В деле убийства Ирины Фарион одорологическая экспертиза подтвердила наличие запаховых следов обвиняемого Вячеслава Зинченко на месте преступления. По словам эксперта, исследования проводили в несколько этапов с привлечением специально подготовленных собак, которые с вероятностью 99% установили совпадение.
В Шевченковском районном суде Львова продлили меру пресечения Зинченко. Он будет оставаться под стражей без права внесения залога еще 60 суток. В то же время его мать Елена заявила, что сын не мог совершить преступление, объяснив это тем, что в день убийства он поздравлял бабушку с днем рождения и якобы не мог даже "плохого подумать".