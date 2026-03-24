За словами Зінченка, шведську стінку передали до слідчого ізолятора його прихильники, але так і не встановили для загального користування. Про це повідомляє Суспільне.

Дивіться також "Чому я мушу сидіти": Зінченко попросив змінити запобіжний захід і згадав про батька на фронті

Чому Зінченко оголосив голодування?

Зінченко вимагає або повернути інвентар людям, які його придбали, або компенсувати витрачені кошти. За його словами, ситуація виникла ще у 2025 році.

Я вважаю – це актом неповаги не до мене, бо мені на це все якось байдуже абсолютно. Я вважаю, це актом неповаги до тих людей, які мене підтримують, які на це витратили гроші,

– каже Зінченко.

Обвинувачений стверджує, що спершу припинив протест після обіцянки вирішити питання, але коли йому знову відмовили, відновив голодування, вимагаючи повернення інвентарю або компенсації.

Водночас обвинувачений зазначив, що не має претензій до керівництва СІЗО та підкреслив, що до нього ставляться належним чином.

Його співкамерник Михайло Сцельніков, обвинувачений у вбивстві Парубія, також заявив про готовність підтримати протест у разі невирішення ситуації.

В мого співкамерника вкрали стінку шведську. Вкрала адміністрація. Хто там, що там – я не знаю, але людина оголосила голодування. На знак підтримки, якщо це питання не буде вирішено, то я так само оголошу голодування,

– заявив Сцельніков.

Що нового відомо про справу у вбивстві Ірини Фаріон?