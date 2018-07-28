Львів – Динамо: букмекери назвали фаворита матчу УПЛ

ФК "Львів" у матчі проти "Динамо" виглядає явним аутсайдером. Попри те, що львів'яни у попередньому матчі на виїзді здобули перемогу, а "Динамо" на домашньому полі у важкому матчі переміг "Ворсклу" лише після помилки воротаря.

При тому, якщо рахувати ФК "Львів" правонаступником НК "Верес", то ця команда вже перемагала "Динамо" на "Арені Львів" у 2018 році. Та букмекери вважають, що цього разу у "Динамо" не буде проблем із суперником.

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PariMatch виставив коефіцієнт на перемогу "Львова" аж 12,00. У той час на "Динамо" лише 1,25. У той час нічия у цьому матчі теж не надто ймовірна – 5,90.

У "Фаворит" коефіцієнт на перемогу господарів "Арени Львів" дещо нижчий – 11,00. На "Динамо" ж залишилося без змін – 1,25. Більший коефіцієнт на нічию – 6,25.

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Зате Marathon bet оцінило перемогу "Львова" аж в 13,50. При цьому перемога "Динамо" має все ті ж 1,25. Якщо команди зіграють у нічию – 5,95.

Нагадаємо, матч "Львів" – "Динамо" відбудеться у суботу, 28 липня на "Арені Львів". Початок о 19:30 годині.

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