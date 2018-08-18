Львів – Шахтар: де дивитися онлайн матч УПЛ

Один з центральних матчів 5-го туру УПЛ – протистояння ФК "Львів" та "Шахтаря". Трансляція цього матчу буде доступна як по телебаченню, так і онлайн.

Показ цього матчу здійснюватиметься на телеканалі "Футбол 2". Довірили його коментувати Кирилу Круторогову. Сама гра розпочнеться о 17:00. Перед початком матчу о 16:30, та по закінченні гри в прямому ефірі вийде програма "Тур ONLINE" з експертами у студії, які проаналізують гру.

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Окрім перегляду по телебаченню, матчі, які транслюють телеканали "Футбол1/2", доступні й онлайн. Але їх перегляд платний: 29 гривень за доступ на 24 години та 59 гривень – за місячний абонемент. Але потрібна реєстрація.

Текстову онлайн-трансляцію проведе сайт "Футбол24". Огляд матчу та відео голів – на сайті 24 Каналу одразу по закінченні гри.

Варто додати, що цього разу матч ФК "Львів" відбудеться не на "Арені Львів", а на стадіоні "Україна". Гру довелося перенести на інший стадіон через проведення концерту.

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