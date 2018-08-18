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"Шахтар" на виїзді обіграв ФК "Львів"

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Львів – Шахтар результат матчу УПЛ
Львів – Шахтар результат матчу УПЛ

У 5-му турі УПЛ до Львова на матч проти місцевої команди завітав чинний чемпіон донецький "Шахтар". "Гірники" у цьому матчі забили два голи (у кожному з таймів), і впевнено перемогли.

 

Львів – Шахтар 0:2
Голи: Марлос, 21, Болбат, 90

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Це був сотий матч для Паулу Фонсеки у якості тренера "Шахтаря". Відзначив він його матчем з львівськими дітлахами на одному зі спортивних майданчиків, де не забив пенальті. До слова, дебютував як тренер "Шахтаря" португалець теж у Львові. Правда тоді це був домашній матч для "гірників".

Щодо тренера ФК "Львів", то цього перед грою стало відомо, що бразилець Жилмар не може тренувати команди УПЛ. Відтак він подав у відставку, а його місце зайняв Юрій Бакалов.

"Шахтар" на цей матч вийшов у дещо неочікуваному складі. З літніх новачків у старті зіграв лише Данченко, який міцно закріпив за собою місце на фланзі оборони, та Мораєс, як безальтернатива вибору. 

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Найважливіші епізоди у першому таймі сталися на 19-ій та 21-ій хвилинах. У першому випадку Аугусто не зумів забити у ворота "Шахтаря" після того, як м'яч виборов Бруно та віддав йому. Все, що треба було зробити бразильцю – не попасти у двох захисників, які стелилися у підкаті. І саме це він зробив – влучив у Ракицького.

А вже за мить "Шахтар" забив – Мораес в пас дав на хід Марлосу, і останній перекинув Бандуру, який вийшов з воріт на перехоплення.

Після цього гра дещо заспокоїлася. Моментів було обмаль. "Гірники" контролювали" гру, "городяни" на це намагалися відповідати закиданням на Бруно з надією, що йому вдасться зачепитися за м'яч і створити момент попереду.

Закінчилося все тим, що вже на останній хвилині Болбат, який вийшов на заміну, зробив рахунок 0:2. Більше голів у матчі не було. 

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Теги: ФК Львів Шахтар УПЛ Футбол Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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