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Чи має шанси "Львів" на перемогу у матчі проти "Шахтар": прогноз букмекерів

17 Читать новость на русском
Львів – Шахтар прогноз букмекерів на матч УПЛ
Львів – Шахтар прогноз букмекерів на матч УПЛ

У матчі 5-го туру УПЛ новачок ФК "Львів" прийматиме донецький "Шахтар", який є чинним чемпіоном. Саме останні і є фаворитом зустрічі.

 

Букмекери взагалі не вірять у можливість перемоги ФК "Львів" над "гірниками". Причиною цього може служити й те, що "городяни" неочікувано змінили тренера. 14 серпня у відставку подав бразилець Жилмар, і через декілька днів на його місце призначили Юрія Бакалова.

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У букмекерській конторі PariMatch вважають, що ФК "Львів" є аутсайдером цього матчу. Відтак коефіцієнт на їх перемогу – аж 37,3. Перемога "Шахтаря" у цьому матчі – лише 1,15. Нічия – 6,40. Варто додати, що тут не приймають ставку на те, що "Шахтар" зіграє у нічию або виграє.

Експерти з "Фаворит спорт" дають на перемогу львів'ян значно нижчий коефіцієнт (хоча і він доволі великий) – 27,00. На перемогу "гірників" ті ж 1,15. Нічия у матчі оцінена в 7,25.

Найменший коефіцієнт на перемогу ФК "Львів" дає Marathon bet – 18,25. Щодо "Шахтаря", то на перемогу "гірників" –1,197. Нічия – 6,60. При цьому тут теж не приймають ставку на те, що "Шахтар" виграє або зіграє у нічию.

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Нагадаємо, матч між ФК "Львів" та "Шахтар" відбудеться у суботу, 18 серпня, у Львові на стадіоні "Україна". Початок о 17:00.

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Теги: Новини спорту Футбол ФК Львів Шахтар УПЛ
Джерело: 24 Канал
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