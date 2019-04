Львів увійшов у ТОП-10 міст світу за економічною ефективністю

Також у десятку потрапив Київ.

Львів посів восьме місце у рейтингу Top 10 Smart Locations of the Future 2019/20 спеціалізованого видання Financial Times – FDі Magazine. Про це повідомляє The Village Ukraine.

Київ у цьому рейтингу посів п'яту сходинку. Рейтинг враховував, зокрема, вартість квадратного метра щорічної оренди офісів, номера у центрі міста за одну ніч, середню зарплату, податок на прибуток, вартість створення підприємства і реєстрації права власності.

Перше місце займає місто Скоп’є в Македонії. У рейтингу також Софія (Болгарія), Каунас і Вільнюс (Литва), Гданськ і Вроцлав (Польща), Ясси (Румунія), Ханой (В’єтнам).

Нагадаємо, що Львів також потрапив до рейтингу найкомфортніших для проживання міст у світі, складеного міжнародним порталом Numbeo.