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      Львів увійшов у ТОП-10 міст світу за економічною ефективністю

      284 Читать новость на русском
      Львів
      Львів / tvoemisto.tv

      Також у десятку потрапив Київ.

      Львів посів восьме місце у рейтингу Top 10 Smart Locations of the Future 2019/20 спеціалізованого видання Financial Times – FDі Magazine. Про це повідомляє The Village Ukraine.

      Київ у цьому рейтингу посів п'яту сходинку. Рейтинг враховував, зокрема, вартість квадратного метра щорічної оренди офісів, номера у центрі міста за одну ніч, середню зарплату, податок на прибуток, вартість створення підприємства і реєстрації права власності.

      Перше місце займає місто Скоп’є в Македонії. У рейтингу також Софія (Болгарія), Каунас і Вільнюс (Литва), Гданськ і Вроцлав (Польща), Ясси (Румунія), Ханой (В’єтнам).

      Нагадаємо, що Львів також потрапив до рейтингу найкомфортніших для проживання міст у світі, складеного міжнародним порталом Numbeo.

       

      blog_ava
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      Теги: Новини Львова Новини Києва
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