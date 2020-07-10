У Львівській області 10 липня вантажівка Roshen знесла з автошляху мікроавтобус, що повільно рухався у заторі. В результаті зіткнення вантажівка та Mercedes-Benz Sprinter опинились у кюветі. Водій мікроавтобуса загинув.

У аварію потрапили одразу кілька автомобілів

Трагедія сталась поблизу села Чишки Пустомитівського району на автошляху Київ – Чоп. Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції у Львівській області.

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Після зіткнення з вантажівкою Renault мікроавтобус ще зачепив автомобіль-бетонозмішувач, що рухався попереду. Той, своєю чергою, зіткнувся з легковиком.

Водій мікроавтобуса загинув на місці

Після масштабної автотрощі вантажівка та Mercedes-Benz Sprinter з'їхали у кювет. Водій мікроавтобуса загинув на місці. Поки поліція уточнює інформацію про те, хто він і звідки. Щодо чоловіка, який був за кермом Renault, то це – 44-річний житель Вінниччини. Він отримав травми.



Поліція розпочала кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Наразі водія вантажівки затримали, запобіжний захід йому обиратиме суд.

Зверніть увагу! Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.



Аварія сталась на трасі Київ – Чоп / Фото Нацполіції



Вантажівка зім'яла мікроавтобус / Фото Нацполіції



Поліція затримала водія вантажівки / Фото Нацполіції