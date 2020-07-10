На Львівщині вантажівка зім'яла мікроавтобус: водій загинув – фото
У Львівській області 10 липня вантажівка Roshen знесла з автошляху мікроавтобус, що повільно рухався у заторі. В результаті зіткнення вантажівка та Mercedes-Benz Sprinter опинились у кюветі. Водій мікроавтобуса загинув.
У аварію потрапили одразу кілька автомобілів
Трагедія сталась поблизу села Чишки Пустомитівського району на автошляху Київ – Чоп. Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції у Львівській області.
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Після зіткнення з вантажівкою Renault мікроавтобус ще зачепив автомобіль-бетонозмішувач, що рухався попереду. Той, своєю чергою, зіткнувся з легковиком.
Водій мікроавтобуса загинув на місці
Після масштабної автотрощі вантажівка та Mercedes-Benz Sprinter з'їхали у кювет. Водій мікроавтобуса загинув на місці. Поки поліція уточнює інформацію про те, хто він і звідки. Щодо чоловіка, який був за кермом Renault, то це – 44-річний житель Вінниччини. Він отримав травми.
Поліція розпочала кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Наразі водія вантажівки затримали, запобіжний захід йому обиратиме суд.
Аварія сталась на трасі Київ – Чоп / Фото Нацполіції
Вантажівка зім'яла мікроавтобус / Фото Нацполіції