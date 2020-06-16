Наразі у Львівській області щодня фіксують значну кількість нових випадків COVID-19, тож влада не послаблювала карантин у регіоні. Перевізники навіть влаштували акцію протесту під Львівською ОДА з вимогою відновити міжміські перевезення. Згодом вони припинили протестувати, і самовільно відновили рух міжміських автобусів, попри заборону.

Про це на своїй фейсбук-сторінці написав депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

Читайте також На повне відновлення міжобласного сполучення підуть місяці, – Криклій

Він опублікував світлини, на яких міститься графік і маршрут міжміських пасажирських сполучень. А також вказано, що з 15 – 16 червня перевізники відновлюють ослуговування.

Як повідомив голова Асоціації перевізників Львівщини Іван Велійка в коментарі ZAXID.NET з 15 – 16 червня заплановано випустити на маршрути близько 60% автобусів від загальної кількості. Перевізники самовільно ухвалили рішення, оскільки обласна комісія ТЕБ і НС не дослухалася до їхніх вимог і не дозволила офіційно відновити роботу.

За його словами, перевізники наразі укладають договори з підприємствами у районах, селах та селищах, а також з місцевою владою, щоб працювати легально на основі цього документу. До того ж перевізники обіцяють дотримуватися всіх вимог МОЗ і не планують збільшувати тарифи.

Наразі ми намагаємося зв'язатися з поліцією області і з'ясувати, як на це будуть реагувати правоохоронні органи.

Коментар Львівської ОДА

Однак заступник голови ЛОДА Тарас Грень у коментарі ZAXID.NET наголосив, що Львівська обласна держаміністрація не ухвалювала жодних рішень про відновлення пасажирських перевезень.

І додав, що ЛОДА буде звертатися в контролюючі органи з проханням відреагувати на цю ситуацію.

Що відомо про ситуацію з COVID-19 на Львівщині

За останню добу, станом на 15 червня у Львівській області зафіксували 139 випадків коронавірусної хвороби. Це один з найвищих показників по всій Україні. Загалом в регіоні виявили 3072 випадки інфікування.

Через складну ситуацію з COVID-19 область не готова перейти на наступні етапи послаблення карантину.