На Львівщині продовжили карантин: що відомо
Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила продовжити карантин у Львівській області до 7 липня. Все через високі показники захворюваності на коронавірус в регіоні.
Львівська область не відповідає вимогам Міністерства охорони здоров'я відразу за двома показниками.
Мовиться про інцидентність (19% при нормі менше 11%) і динаміку захворюваності (24,9% при нормі менше 11%), повідомили у пресслужбі ЛОДА.
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Причини продовження карантину
Голова Львівської ОДА Максим Козицький детальніше пояснив причини продовження обмежень:
- кількість нових хворих щодня збільшується на 150 – 240 людей,
- відсоток завантаженості лікарень стрімко наближається по критичної позначки,
- стан пацієнтів, які звертаються до лікарів, важчий, порівняно з початком пандемії.
Окрім того, Львівщина серед лідерів за кількістю складених протоколів про порушення карантину. Максим Козицький нагадав, що днями мережу сколихнуло відео, на якому близько сотні людей влаштували масове купання у джерелі біля Львова.
Зараз справою займаються правоохоронці.
За словами голови ОДА, саме нехтування власною безпекою та карантинними обмеженнями призводять до погіршення епідеміологічної ситуації в області.
Життя і здоров’я людей в пріоритеті, тому про послаблення обмежень поки не йдеться,
– наголосив голова Максим Козицький.
Яка ситуація з ліжкомісцями та тестуванням
Директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемериса повідомив, що:
- Завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я складає 44,4% від загальної кількості – при нормі менше ніж 50%.
- Cередня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу протягом останніх семи днів складає 87,2 на 100 тисяч населення – при нормі більш ніж 24.
- Коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить 19,0 % при нормі менш як 11%.
- Показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить 24,9% при нормі менш як 11%.
Зауважимо, що у межах Комісії суб’єктам господарювання на період дії карантину рекомендували забезпечити виділення додаткових одиниць транспорту для зменшення навантаження на маршрутний транспорт у часи пікового навантаження.