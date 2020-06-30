Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила продовжити карантин у Львівській області до 7 липня. Все через високі показники захворюваності на коронавірус в регіоні.

Львівська область не відповідає вимогам Міністерства охорони здоров'я відразу за двома показниками.

Мовиться про інцидентність (19% при нормі менше 11%) і динаміку захворюваності (24,9% при нормі менше 11%), повідомили у пресслужбі ЛОДА.

До теми Які області України наразі не готові послабити карантин: список