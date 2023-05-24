Так, Львівська ОВА звернулась до Верховної Ради, Офісу Президента та Міністерства внутрішніх справ України. Влада сподівається на підтримку як від інших областей, так і на державному рівні.

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Львівська ОВА вимагає прибрати російську мову з паспорта-книжечки

23 травня Львівська ОВА надіслала лист-звернення у Верховну Раду України, Офіс Президента та Міністерство внутрішніх справ, щоб для громадян України, які є власниками паспортів-книжечок, не було вимоги дублювати свої персональні дані мовою агресора на звороті при вклеюванні нової фотокартки чи виготовленні паперового паспорта.

В ОВА наголосили, що російської мови не має бути у паспортах українців.

Уже 9 років Росія зазіхає на територіальну цілісність та суверенітет нашої держави. 15 місяців триває повномасштабна війна. Гинуть найкращі сини та доньки України. Гинуть діти. Під обстрілами наші міста й села. А в паспортах українців досі є дублювання інформації мовою агресора. Це питання більше відкладати не можна,

– зазначив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Українські видавництва продовжують публікувати більше книжок російською мовою

Нагадаємо, що українські видавці не дотримуються вимог законодавства про державну мову. Так, у 2022 році попри війну вони видали українською менше книжок, ніж це було передбачено законом (50% назв).

Окрім цього, раніше одне з опитувань показало, що 10% українців вважає, нібито варто продовжувати вивчати російських авторів у школі, але якщо вони не мали антиукраїнських поглядів, ще 11% – за те, щоб залишити тих авторів, які пов'язані з Україною.