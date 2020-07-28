У Самбірському районі Львівської області рейсовий автобус потрапив у аварію 28 липня. БАЗ-А079 з'їхав у кювет, в результаті ДТП травмувались 7 пасажирів.

Водій автобуса не впорався з керуванням

Автопригода сталась вранці поблизу села Велика Озимина, що на Самбірщині. Про це інформує пресслужба Нацполіції у Львівській області.

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Автобус рухався за маршрутом Самбір – Дрогобич. 59-річний водій не впорався з керуванням на повороті. В результаті автобус з'їхав з проїзної частини та опинився у кюветі.

Серед постраждалих – дитина

Внаслідок аварії травми отримали 7 пасажирів, серед них – 4-річна дитина. Усі потерпілі звернулись за медичною допомогою. Наразі діагнози уточнюють лікарі.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху? що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає обмеження волі до трьох років з позбавленням права керувати транспорт на такий самий період.



В результаті ДТП постраждали 7 пасажирів / Фото Нацполіції