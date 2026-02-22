У Львові чули звук, схожий на вибух

У ніч проти 22 лютого у Львові пролунав звук, схожий на гучний вибух. Повітряної тривоги у місті та області оголошено не було.

Наразі офіційної інформації про те, що сталось, немає. Про вибух інформує 24 Канал, а також місцеві соцмережі.

Дивіться також Росіяни розповідають про збиття БпЛА програмованими снарядами з Ка-52: чи так це

Що відомо про гучний звук у Львові?

Гучно у місті стало близько 00:30 22 лютого. Хоча в Україні у частині областей була повітряна тривога, у Львівській області повітряних цілей виявлено не було на момент вибуху.



Попередньо львівські пабліки повідомляють, що вибух міг статись у центральній частині міста. Його було чутно у всіх районах. Начебто на місці перебувають багато правоохоронців, також було чутно сирени "швидкої допомоги".